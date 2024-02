T-Mobile rozkręca domowy Internet mobilny. Nowa oferta już dostępna

T-Mobile uruchomił nową ofertę domowego Internetu, doładowaną prędkością 5G Bardziej. W najwyższej ofercie można mieć wszystko bez limitów i surfować po Internecie jak po światłowodzie.

T-Mobile zapowiedział kilka dni temu uruchomienie nowej oferty Internetu domowego 5G i oto staje się to faktem. Dzięki 5G Bardziej połączenie mobilne rozpędza się teraz nawet do 1 Gb/s.

Pęęędzi Internet domowy w T-Mobile

Magentowe 5G Bardziej nabiera prędkości. A wraz z nim startuje nowa nowa odsłona Internetu domowego Bez Limitu, w wariancie XXL, z anteną zewnętrzną. Usługa dostępna jest bez ograniczeń prędkości oraz bez limitów gigabajtów do wykorzystania i czeka na wszystkich tych, którzy są już w zasięgu rozrastającej się sieci T-Mobile 5G Bardziej. Klienci zapłacą za nią 155 zł miesięcznie. Opłata jest obniżona do 135 zł miesięcznie w przypadku osób, które są już użytkownikami usług abonamentowych T-Mobile.

A co w przypadku osób, które jeszcze nie mają najnowszej infrastruktury w swojej okolicy? Dla nich T-Mobile również ma dobre wieści: specjalnie z myślą o potrzebach tej grupy powstała oferta rozpędzająca się do 300 Mb/s. Ta opcja dostępna jest za 135 zł miesięcznie z routerem z anteną zewnętrzną (115 zł miesięcznie dla klientów T-Mobile) oraz za 115 zł miesięcznie z routerem domowym (95 zł miesięcznie dla klientów T-Mobile).

Na tym oczywiście nie koniec. Coś dla siebie znajdą w T-Mobile również osoby o nieco mniejszych potrzebach. Oferty S, M i L oferują kolejno maksymalne prędkości do 30 Mb/s, do 60 Mb/s i do 90 Mb/s. Są one dostępne zarówno z routerem domowym, jak i routerem z anteną zewnętrzną. Ceny internetu domowego w tych taryfach zaczynają się od 65 zł miesięcznie. Klienci, którzy mają już abonament w T-Mobile, mogą z kolei liczyć na 20-złotowy rabat: w takim wypadku za podstawową wersję Internetu zapłacą 45 zł.

Nowoczesny router do wnętrza Twojego domu

W ofercie magentowego Internetu domowego dostępne są zarówno standardowe routery domowe, jak i najwyższej jakości routery z anteną zewnętrzną, które powinny się sprawdzić poza dużymi miastami. I tak, urządzenie TCL LINKHUB LTE Cat13 gwarantuje stabilne i szybkie łącze internetowe, umożliwiające oglądanie filmów 4K bez zakłóceń, a atrakcyjny design pasuje do wystroju nowoczesnych mieszkań. Dwuzakresowa sieć Wi-Fi 2,4GHz/5GHz umożliwia bezprzewodowe połączenie do stabilnej i szybkiej sieci wielu urządzeń jednocześnie. Dzięki złączu LAN (2x) można podłączyć konsolę do gier, aby zapewnić jeszcze bardziej stabilną rozgrywkę. Ten router dostępny jest w ofertach S, M i L.

Router domowy 5G z anteną zewnętrzną T-Mobile Internet 5G Home Office – dostępny w ofercie XXL – to urządzenie typu FWA (Fixed Wireless Access), które zapewnia stałe, bezprzewodowe łącze internetowe. Stabilne połączenie gwarantowane jest przez specjalnie zaprojektowany system anten (5G/LTE Cat20), dlatego urządzenie może być alternatywą dla łączy światłowodowych. Jego montaż jest prosty, a antenę można ustawić zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku, na przykłąd na balustradzie balkonowej czy na dołączonej do zestawu podstawce. Dzięki specjalnej aplikacja T-Mobile PL ODU 5G, instalacja tego urządzenia jest bardzo prosta i szybka.

Więcej informacji można znaleźć na stronie oferty Internetu domowego T-Mobile.

