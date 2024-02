T-Mobile odpala 5G Bardziej na kolejnych stacjach

T-Mobile pochwalił się kolejnymi postępami w powiększaniu zasięgu usługi 5G Bardziej. Wkrótce ma on objąć ponad 26% populacji Polski.

T-Mobile jako jeden z pierwszych operatorów w Polsce uruchomił tak zwane "prawdziwe 5G", czyli sieć komórkową piątej generacji, wykorzystującą do działania częstotliwości z pasma C. W przypadku magentowego operatora chodzi o blok D z ubiegłorocznej aukcji, obejmujący zakres od 3700 MHz do 3800 MHz. T-Mobile Polska wylicytował ten kawałek radiowego "tortu" za 496,837 mln zł.

Gdy 19 stycznia T-Mobile oficjalnie uruchomił 5G Bardziej, działało to na 1448 stacjach bazowych. Ta liczba z tygodnia na tydzień staje się coraz wyższa, choć wzrost ten nie jest szczególnie imponujący. W ostatnich dniach przybyło 10 nowych stacji z 5G Bardziej, a ich łączna liczba wynosi teraz 1501. Sygnał "prawdziwego 5G" jest teraz w Brwinowie, Grójcu i Radomsku. Nastąpiła również poprawa zasięgu w Łodzi, Kielcach, Olsztynie, Trójmieście i Wrocławiu.

Cel T-Mobile na najbliższy czas to 2000 stacji bazowych z 5G Bardziej oraz sygnał dla ponad 26% populacji. Warto w tym miejscu również dodać, że w magentowej sieci działa obecnie około 2,3 miliona smartfonów 5G.

Sieci 5G na nowych częstotliwościach rozbudowują również Orange Polska, który współpracuje z T-Mobile Polska w ramach spółki NetWorks, a także operator sieci Play. Na razie nieco się ociąga z tym wszystkim Plus, który za 450 mln zł (cena wyjściowa) wylicytował blok A (3400-3500 MHz). W styczniu zapytaliśmy o to zielonego operatora i otrzymaliśmy taką odpowiedź:

Już teraz w zasięgu najszybszej sieci 5G Plusa jest już ponad 20 milionów osób w prawie 1000 miejscowości we wszystkich województwach, a ponad 5 milionów mieszkańców Polski w 250 miejscowościach objętych jest zasięgiem 5G Ultra, czyli Internetu mobilnego szybkiego jak światłowód bowiem oferuje on transmisję danych z prędkością do 1 Gb/s. Dzięki częstotliwości 3,6 GHz będziemy dalej rozwijać 5G Plusa. Agregacja nowego pasma z już użytkowanymi pozwoli zaoferować klientom usługę o jeszcze lepszych parametrach szybkości oraz zwiększyć pojemności sieci, dzięki czemu więcej klientów będzie mogło korzystać z niej w komfortowy sposób. Mamy już plan i harmonogram dołączania nowych częstotliwości do naszego 5G, natomiast o szczegółach będziemy informowali sukcesywnie w miarę rozbudowy naszej sieci.

