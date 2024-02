T-Mobile odpala nowe oferty 5G Bardziej. Dla milionów klientów

T-Mobile rozpędza swoje 5G i startuje z nowymi promocjami dla abonentów, użytkowników ofert na kartę i MIX oraz klientów biznesowych. Skorzystać z tego mogą miliony klientów magentowego operatora.

T-Mobile uruchomił usługi 5G z użyciem nowych częstotliwości z pasma C, przekraczając magiczną barierę 1 Gb/s, do tej pory spotykaną w ofertach FTTH. W praktyce powinno się to przełożyć na doskonałą jakość streamingu, jeszcze łatwiejszy kontakt z bliskimi, rozrywkę na najlepszym poziomie i bez lagów oraz ogromny potencjał rozwoju dla biznesu. By móc w pełni cieszyć się możliwościami sieci 5G Bardziej, potrzebne są również oferty, które sprostają takim prędkościom.

Nielimitowane 5G Bardziej w prezencie nawet na 30 dni

W przypadku rozwijania dużych prędkości, dobrym pomysłem jest jazda testowa – i na taką zaprasza T-Mobile Polska. By wspólnie świętować start nowej sieci, magentowy operator daje klientom możliwość skorzystania z prezentu w postaci bezpłatnego dostępu do nielimitowanego Internetu. Wystarczy do końca kwietnia 2024 roku aktywować tę usługą w aplikacji Mój T-Mobile w ramach programu Magenta Moments. Od tego momentu nawet przez 30 dni do dyspozycji klientów będzie nielimitowany Internet 5G Bardziej. Z tej możliwości korzystać mogą:

klienci abonamentowi (z taryfą T),

użytkownicy oferty T-Mobile na kartę (GO!) i MIX (Frii Mix),

klienci biznesowi (Magenta Biznes, Magenta Biznes Internet).

Testuj bez zobowiązań z eSIM

Innowacje to także wygoda i z tej w T-Mobile nie rezygnuje. Dla klientów indywidualnych, którzy chcieliby sprawdzić moc magentowego 5G Bardziej, istnieje również możliwość zamówienia testowego eSIM. Dzięki niemu bez wychodzenia z domu można otrzymać bezpłatny, trzymiesięczny nielimitowany dostęp do sieci piątej generacji. Wystarczy tylko przejść pod ten adres i zamówić eSIM od T-Mobile.

Internet domowy pędzi w T-Mobile

Dzięki sieci 5G Bardziej, już od 7 lutego 2024 roku T-Mobile zaoferuje klientom dostęp do Internetu o szybkości nawet do 1 GB/s. To wszystko dzięki nowej odsłonie Internetu domowego BEZ LIMITU z anteną zewnętrzną, bez limitu gigabajtów i bez ograniczeń prędkości dla wszystkich tych, którzy są w zasięgu nowej sieci. A dla tych, którzy muszą jeszcze nieco poczekać na uruchomienie kolejnych magentowych stacji bazowych 5G Bardziej, operator też ma dobre wieści: przygotował ofertę Internetu domowego z prędkością do 300 Mb/s.

We wszystkich taryfach Internetu domowego dostępna jest technologia 5G, a ceny taryf z routerem z anteną zewnętrzną, które pozwolą klientom korzystać z wysokich prędkości, zaczynają się od 135 złotych miesięcznie. Klienci posiadający już abonament w T-Mobile zapłacą za nie mniej – dla nich ceny zaczynają się od 115 zł na miesięcznie.

5G Bardziej dla klientów abonamentowych – rabat nawet na 2 lata!

Wszyscy klienci usług abonamentowych (z taryfą T) w T-Mobile mogą korzystać z sieci 5G Bardziej bez dodatkowych opłat. Dla obecnych, jak i nowych abonentów magentowej sieci operator przygotował również nielimitowaną ofertę, dzięki której możliwości 5G Bardziej będą na wyciągnięcie ręki.

Dokupując lub przenosząc kilka abonamentów w pakiecie umów w opcji „M Nielimitowana”, klienci mogą otrzymać nawet 24 miesiące za darmo na jeden z abonamentów. Zasada jest prosta, im więcej podpisanych umów, tym więcej darmowych miesięcy na jeden z abonamentów. Podobnie promocja działa w przypadku wyboru oferty „L Nielimitowana”, z tą różnicą, że w okresie promocyjnym opłata za abonament komórkowy wyniesie 20 zł miesięcznie nawet przez 24 miesiące.

Osoby przenoszące przynajmniej jeden numer do T-Mobile, wybierając taryfę „M Nielimitowana” lub „L Nielimitowana” otrzymają dodatkowo 3 miesiące abonamentu za darmo. Z kolei obecni klienci mobilnych usług głosowych T-Mobile, którzy mają już jedną z taryf nielimitowanych, dokupując kolejny abonament w opcjach „M Nielimitowana” lub „L Nielimitowana”, otrzymują 6 miesięcy abonamentu za 0 zł.

Prepaid nabiera prędkości

Wyższych prędkości mogą doświadczyć również klienci prepaid. Dostęp do 5G Bardziej zyskali bowiem użytkownicy aktualnych ofert przedpłaconych:

klienci oferty na doładowania (T-Mobile MIX),

klienci Red Bull MOBILE,

klienci T-Mobile na kartę, korzystający z ofert GO! M, GO! M+UA oraz GO! L.

A co z pozostałymi użytkownikami ofert T-Mobile na kartę oraz Heyah na kartę? Dla nich T-Mobile ma niespodziankę. Od 1 lutego do 30 kwietnia 2024 roku także im automatycznie włączy się możliwość korzystania z 5G Bardziej.

Dla każdego… coś 5G kompatybilnego!

Dla tych, którzy poszukują smartfonu 5G na każdą kieszeń, dostępne są urządzenia T Phone 5G (2023) w opcji z 4 GB RAM-u i 128 GB pamięci masowej (z etui i szkłem ochronnym na ekran) w cenie 969 zł. Ten sam model wyposażony dodatkowo w słuchawki Bluetooth i ładowarkę można nabyć z kolei za 1119 zł. Dla osób, którym zależy na telefonie z między innymi bardziej pojemną baterią, operator przygotował model T Phone Pro 5G (2023), wyposażony w 6 GB pamięci operacyjnej oraz 256 GB przestrzeni na dane, w zestawie z etui i szkłem oraz dodatkowo ładowarką i słuchawkami.

Na tym nie koniec. T-Mobile przygotował również ciekawe oferty na cenione modele marek Xiaomi oraz Samsung. Klienci wybierający smartfon Xiaomi Redmi Note 13 5G 8/256 GB , Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G 12/512 GB lub Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G 8/256 GB w taryfach nielimitowanych, otrzymają w prezencie słuchawki Xiaomi Buds 3 Star Wars Edition o wartości około 549 zł.

T-Mobile Polska ma też coś dla fanów nowinek i topowych flagowców. Najnowszy model Samsung Galaxy S24 z 8 GB RAM-u i 128 GB pamięci masowej dostępny jest w cenie 3899 zł przy zakupie abonamentu M i 3599 zł w przypadku wariantu L. Model z tej samej serii, czyli Galaxy S24+ w konfiguracji 12/256 GB kosztuje odpowiednio 4999 zł (opcja M) i 4699 zł (opcja L), a dla najbardziej wymagających dostępny jest także model Galaxy S24 Ultra w konfiguracji 12/256 GB. Koszt telefonu to odpowiednio 6399 zł i 6099 zł.

T-Mobile 5G Bardziej również dla biznesu

Sieć nowej generacji to także ogromne korzyści i jeszcze lepsze doświadczenia dla biznesu. Dlatego wszystkim klientom, którzy korzystają z oferty MagentaBIZNES z limitem prędkości, T-Mobile na 2 miesiące zdejmuje limity prędkości – tak, by lepiej mogli poczuć możliwości nowej sieci.

Więcej informacji o 5G Bardziej, w tym dostępnych promocjach, usługach i produktach, a także regulaminy, klienci indywidualni mogą znaleźć pod tym adresem, a klienci biznesowi tutaj.

Źródło zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl, T-Mobile

Źródło tekstu: T-Mobile