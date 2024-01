Play odpalił „prawdziwe 5G”. Ma być szybkie jak światłowód

Play uruchomił sieć w standardzie 5G na nowych częstotliwościach. Ma być szybko jak na światłowodzie.

Play uzyskał pierwsze pozwolenia radiowe od urzędu Komunikacji Elektronicznej, by uruchomić stacje bazowe pracujące w paśmie C. Dzięki temu klienci sieci Play mogą już korzystać z transmisji danych w standardzie 5G na częstotliwościach 3500-3600 MHz. Nowe zasoby mają znacząco zwiększyć pojemność sieci. Z punktu widzenia użytkowników zaś sieć może przyspieszyć nawet do 1 Gb/s.

Gdzie działa „prawdziwe” 5G Play?

Play uruchomił 5G na nowych częstotliwościach na 215 stacjach bazowych, znajdujących się zarówno w największych miastach Polski, jak i w mniejszych miejscowościach. W pierwszej kolejności z 5G w paśmie C skorzystają mieszkańcy Bydgoszczy, Lublina, Łodzi, Warszawy i Torunia. Nadajniki zostały przestawione też między innymi we Władysławowie i Rykach.

Zasięg będzie się powiększał w miarę otrzymywania kolejnych pozwoleń radiowych. Play zapowiada, że w pierwszym kwartale 2024 roku prawie 25% popularni Polski znajdzie się w zasięgu 5G w paśmie C. Klienci sieci Play, którzy podpisali umowę po 2020 roku i mają urządzenie obsługujące standard łączności 5G i znajdujący się w zasięgu już teraz mogą sprawdzić osiągi sieci. 5G jest dostępne także w ofertach Play MIX i Virgin Mobile.

Operator przypomina też o możliwości kupienia nowego urządzenia, kompatybilnego z 5G, nawet połowe taniej. Promocją tą objęte są smartfony. Ponadto można skorzystać z internetu 5G bez limitu prędkości i danych z routerem tańszym nawet o 1000 zł.

Warto przypomnieć, że w zasięgu 5G sieci Play działającego w paśmie 2100 MHz (używa Dynamic Spectrum Sharing) jest obecnie 58% populacji Polski.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Play