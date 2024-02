Kto ma najszybszy internet w Polsce? Nowy ranking z prawdziwym 5G

SpeedTest.pl sprawdził, jak wdrożenie 5G na nowych częstotliwościach wpłynęło na ogólną szybkość internetu mobilnego w Polsce. Średnie prędkości 5G z użyciem pasma 3,6 GHz wynoszą obecnie ok. 400 Mb/s, a szczytowe sięgają 1,36 Gb/s.

Pierwsze testy 5G w paśmie C zostały wykonane przez użytkowników aplikacji SpeedTest.pl 18 stycznia 2024 r. w sieciach T-Mobile oraz Orange. Osiem dni później również Play uruchomił pierwsze nadajniki z nowym pasmem. Z komunikatów operatorów z ostatnich dni wynika, że T-Mobile ma ok. 1500 nadajników z C-band, Orange ok. 1000, a Play ponad 200. Wszyscy ci operatorzy zapowiadają dalszą rozbudowę sieci. Dotychczas nie są znane plany Plusa.

Testy 5G zostały wykonane w aplikacjach dla Androida (Speed Test Light, Internet Speed Test, FIREPROBE Speed Test) oraz na iOS (Speed Test Internet).

Ranking 5G we wszystkich pasmach

Jak zauważa SpeedTest.pl, bardzo wysokie prędkości osiągane w nowych sieciach trzech operatorów spowodowały duże zmiany w styczniowym rankingu 5G, który bazuje na wszystkich testach 5G, również wykonywanych w sieciach współdzielonych z LTE 2100 MHz oraz we własnym paśmie Plusa 2600 MHz.

Pierwsze i drugie miejsce zdobyły spółki korzystające z sieci NetWorks – Orange oraz T-Mobile, z downloadem na poziomie odpowiednio 149,1 i 135,7 Mb/s. Plus, dotychczasowy lider rankingu od ponad 3 lat, spadł na trzecie miejsce (128,6 Mb/s). Play, który uruchomił nowe 5G w ostatnim tygodniu stycznia, osiągnął 114 Mb/s i szybko zmniejsza różnice do Plusa.

Pozycja Dostawca Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] Ping [ms Testy 1 Orange Mobile 149,1 30,3 25 8 tys. 2 T-Mobile 135,7 28,1 24 13 tys. 3 Plus 128,6 21,5 26 11 tys. 4 Play Mobile 114 29,6 30 9 tys.



SpeedTest.pl wyliczył, że prędkość pobierania w sieciach 5G po uruchomieniu pasma C wzrosła ponad trzykrotnie dla Orange i T-Mobile oraz o ok. 60% dla Play, ale w tym przypadku mamy późniejszy start i jeszcze niedużą liczbę nadajników.

Testy prędkości w sieciach 3,6 GHz

SpeedTest.pl przeanalizował też działanie sieci, które korzystają tylko z pasma C 3,6 GHz. Różnica w prędkościach osiąganych w sieciach z wykorzystaniem C-bandu a tymi w sieciach współdzielonych jest ogromna, bo prawie 7-krotna.

W sieciach z pasmem C średnio możemy otrzymać ok. 400 Mb/s, a we współdzielonych niewiele ponad 60 Mb/s. W prawdziwym 5G dostępny jest znacznie wyższy upload (ok. 47 Mb/s) oraz znacznie niższy ping – 18 ms, zbliżony do osiąganego w sieciach stacjonarnych. Największą uzyskaną dotychczas prędkością w paśmie C jest 1,36 Gb/s.

Ranking internetu mobilnego 3G, 4G i 5G

Wzrost udziału testów z bardzo wysokimi wynikami spowodował też zmiany w rankingu mobilnym obejmującym testy w sieciach 3G/4G/5G. Na pierwsze miejsce w styczniu 2024 po 3 kwartałach wrócił T-Mobile (62,4 Mb/s), wyprzedzając dotychczasowego lidera – Plusa (55,1 Mb/s). Na trzeciej pozycji jest Orange (53,6 Mb/s), a na ostatnim – Play (46,2 Mb/s).

Pozycja Dostawca Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] Ping [ms Testy 1 T-Mobile 62,4 15,2 26 77 tys. 2 Plus 55,1 12,5 35 66 tys. 3 Orange Mobile 53,6 13,8 28 79 tys. 4 Play Mobile 46,2 15,1 30 106 tys.

