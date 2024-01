Orange startuje z prawdziwym 5G. Mamy pierwsze wyniki

W Orange wystartowało 5G na nowych częstotliwościach, które pomarańczowy operator otrzymał po ubiegłorocznej aukcji, przeprowadzonej przez Urząd Komunikacji Elektronicznej. Oznacza to wyraźne przyspieszenie mobilnej sieci tego operatora, na początek w wybranych miastach. Na przykład w Lublinie.

Kilka miesięcy temu została w trybie niemal błyskawicznym (2 dni) przeprowadzona aukcja czterech bloków częstotliwości z zakresu 3,4-3,8 GHz (pasmo 3,6 GHz), które zostały rozdysponowane pomiędzy czterech operatorów z Wielkiej Czwórki: Orange Polska, P4 (Play), Polkomtel (Plus) i T-Mobile Polska. Następnie musieliśmy trochę poczekać na kolejne procedury, w tym przyznanie pozwoleń radiowych przez Urząd Komunikacji Elektronicznej. Ten proces już trwa, dzięki czemu telekomy mogą startować z "prawdziwym 5G" na nowych zasobach radiowych. Ten start właśnie się dzieje, na przykład w Orange Polska.

Zobacz: Prawdziwe 5G w Polsce już działa. Szybkość zrywa czapkę

Cieszymy się, że możemy już oferować klientom usługi w oparciu o docelowe dla 5G częstotliwości. Dzięki nim możemy dostarczać superszybki Internet w smartfonie i w domu dla użytkowników indywidualnych oraz innowacyjne rozwiązania dla biznesu. Konsekwentnie inwestujemy w nowoczesną infrastrukturę. W ostatnich latach podłączyliśmy miliony domów i mieszkań do światłowodu. Nieustanie modernizujemy też sieć mobilną. Dziś robimy kolejny, ważny krok, który pozwala nam oferować klientom łączność najwyższej jakości oraz niezawodne, bezpieczne i innowacyjne usługi.

– powiedziała Liudmila Climoc, prezes Orange Polska

Nowe możliwości dzięki 5G

Piąta generacja sieci komórkowej na nowych, wyższych częstotliwościach, oznacza ultraszybkie przesyłanie danych i minimalne opóźnienia. To pełna swoboda i mobilność, najwyższa jakość grafiki podczas korzystania z gier, czy streamingu wideo, a także niezawodna obsługa ogromnej liczby urządzeń, niezbędna dla rozwoju rozwiązań Internetu Rzeczy. Jak informuje pomarańczowy operator, rozwój tej technologii otwiera też rewolucyjne możliwości dla wielu dziedzin gospodarki.

Jak już wspomniałem wyżej, Orange Polska otrzymał od UKE pierwsze pozwolenia radiowe. Dzięki temu Orange uruchomił właśnie usługi 5G w oparciu o nowe częstotliwości na pierwszych stacjach bazowych, między innymi w Bydgoszczy, Gdańsku, Gdyni, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu, Toruniu, Warszawie i Wrocławiu.

Dostępność 5G na nowych częstotliwościach będzie z czasem rozszerzana o kolejne lokalizacje. Jednocześnie Orange Polska będzie nadal oferować i rozwijać usługi 5G na częstotliwości 2100 MHz w technologii Dynamic Spectrum Sharing, co umożliwia współdzielenie pasma radiowego między 4G i 5G. Takie usługi Pomarańćzowi mają w swojej ofercie już od 2020 roku.

Po włączeniu przez Orange usług na nowych częstotliwościach, klienci będą mogli korzystać z 5G tak jak dotychczas. Na poszczególnych obszarach od razu skorzystają z najlepszej jakości mobilnego Internetu – wystarczy smartfon lub router obsługujący technologię 5G i aktywny plan mobilny z dostępem do 5G.

Testujemy pomarańczowe 5G w Lublinie

Przyspieszenie pomarańczowego 5G zauważyliśmy w Lublinie zanim jeszcze Orange oficjalnie się do tego przyznał. Jeszcze wczoraj wieczorem w mieszkaniu redaktora naczelnego TELEPOLIS.PL Lecha Okonia prędkość pobierania danych wyniosła marne 11,2 Mb/s, by dziś rano przyspieszyć do 753 Mb/s. To już prędkość, której nie powstydzą się łącza światłowodowe.

Pomarańczowe inwestycje w 5G

Rozwój sieci 5G wymaga dużych nakładów finansowych. W latach 2021 – 2023 Orange przeznaczył na budowę sieci 5G i koszty modernizacji radiowej sieci dostępowej łącznie blisko 700 mln złotych. Operator szacuje, że w ciągu kolejnych 3 lat inwestycje w te oba projekty wyniosą około 1,1 mld zł. Koszt wylicytowanych przez Orange w aukcji 5G częstotliwości to kolejne 487 mln zł.

Orange jest największym inwestorem na polskim rynku telekomunikacyjnym. Tylko w ostatnich 5 latach na inwestycje – w tym na rozwój sieci światłowodowej i mobilnej – przeznaczył prawie 10 mld zł. Operator angażuje się także w projekty inwestycyjne realizowane z dofinansowaniem ze środków publicznych. Wspiera w ten sposób proces włączenia społeczno-cyfrowego mieszkańców obszarów mniej zurbanizowanych.

Zobacz: T-Mobile ma pełne 5G. Nazywa się 5G Bardziej

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis.pl

Źródło tekstu: Orange