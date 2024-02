Orange ujawnia plany na rozbudowę 5G. Do końca roku 25% Polaków w zasięgu

Po uruchomieniu szybkiego 5G w paśmie C Orange nie zwalnia tempa. Do końca roku operator chce objąć jego zasięgiem jedną czwartą populacji Polski.

Orange uruchomił 5G w paśmie C 19 stycznia, równolegle z T-Mobile. O ile magentowy operator od razu zapowiedział, że w najbliższych tygodniach chce rozbudowywać sieć 5G, zwiększając liczbę stacji bazowych z 1448 uruchomionych na start do ponad 2 tysięcy, to Orange był bardziej powściągliwy.

Styczniowe uruchomienie 5G w paśmie C Orange rozpoczął od kilkunastu miast, dostarczając najszybsze 5G o prędkości około 1 Gb/s do Bydgoszczy, Gdańska, Gdyni, Katowic, Krakowa, Lublina, Łodzi, Olsztyna, Poznania, Torunia, Warszawy i Wrocławia. Obecnie Orange ma około tysiąca stacji bazowych, na których oferuje dostęp do 5G na częstotliwościach 3600-3700 MHz. Jakie są dalsze plany operatora?

Orange dalej rozbudowuje 5G w paśmie C

Na dzisiejszej konferencji prezentującej roczne wyniki Orange, operator podał, że w 2023 roku na rozwój sieci 5G oraz sieci RAN wydał 0,7 mld zł. Na najbliższe trzy lata – od 2024 do 2026 roku – Orange zamierza przeznaczyć na te dwa cele około miliarda złotych przewidzianych w nakładach inwestycyjnych. Do porównania T-Mobile deklaruje, że w najbliższych latach na rozwój 5G planuje przeznaczyć większą część z 1 mld złotych rocznych nakładów na inwestycje.

Mimo takich dysproporcji Orange ma nie mniej ambitne plany. Do końca 2024 roku operator chce uruchomić 3 tysiące stacji 5G w paśmie C. Ich włączenie jest zależne jednak od kolejnych pozwoleń, jakie Orange musi jeszcze uzyskać, co jest czasochłonnym i trudnym procesem. Operator liczy też na uproszczenie procedury uzyskiwania pozwoleń na budowę nowych stacji.

Jak zdradziła nam Liudmila Climoc, prezeska Orange Polska, docelowo do końca roku w zasięgu 5G w paśmie C znajdzie się 25% populacji Polski, czyli około 10 mln osób. Na początek włączenia 5G w pojemnościowym paśmie C będę realizowane w większych miastach, jednak wdrażając nowy standard, operator będzie też brał pod uwagę to, gdzie są największe potrzeby na zwiększenie zasięgu, zwłaszcza w tych miejscach, gdzie sieć jest najbardziej przestarzała.

Liudmila Climoc, prezes Orange Polska.

Od takich miejsc Orange zacznie wdrażanie najszybszego 5G, jednak niekoniecznie będą to największe miasta – zasięgiem obejmowane będą także te średnie. W pierwszym okresie, czyli do końca 2024 roku, Orange planuje dostarczyć 5G w paśmie C w 350 miastach i miejscowościach w Polsce.

Równolegle Orange cały czas będzie świadczyć rozwijane od 2021 roku usługi 5G na częstotliwości 2100 MHz w technologii Dynamic Spectrum Sharing, w której pasmo radiowe jest współdzielone między sieciami 4G i 5G.

