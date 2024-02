Orange Polska podaje wyniki za 2023 rok. Stabilny rozwój i wzrosty

Orange Polska podał wyniki za rok 2023. Operator chwali się, że osiągnął bardzo dobre wyniki finansowe i spełnił przewidywania na rok 2023. Przychody firmy wzrosły o blisko 4%, a rentowność operacyjna EBITDAaL o ponad 3% rok do roku.

Jak podaje Orange, w stabilnym tempie rozwijają się kluczowe usługi, pozyskiwani są też nowi klienci. To kolejny rok operatora zgodnie z założeniami strategii .Grow.

Wyniki za ubiegły rok zdecydowanie przybliżają nas do realizacji celów strategii .Grow. Jesteśmy zadowoleni z tempa, w jakim usługi Orange zyskują kolejnych klientów. Dzięki podejściu „więcej za więcej” budujemy wartość firmy, na wciąż trudnym rynku ze względu na utrzymującą się wysoką inflację

– powiedziała Liudmila Climoc, prezeska Orange Polska.

Liudmila Climoc przekonuje, że pozyskane, nowe częstotliwości 5G znacząco wzmacniają sieć mobilną Orange i zapowiada, że operator będzie dalej inwestować w jej rozbudowę.

Orange: rośnie światłowód i liczba abonentów głosowych

Z komunikatu prasowego Orange wynika, że wszystkie kluczowe usługi rozwijają się w dobrym, stabilnym tempie. Na koniec 2023 roku z konwergentnych pakietów Orange korzystało 1,7 mln klientów, co jest o 4,6% więcej niż rok wcześniej. Tylko w 4 kwartale przybyło ich ponad 30 tys. Liczba użytkowników Orange Światłowodu wzrosła o 15% rok do roku, a w samym 4 kwartale przybyło ich 49 tys.

Z abonamentowych mobilnych usług głosowych korzystało na koniec grudnia o 218 tys. więcej klientów, co daje wzrost o 2,5% rok do roku. Zmniejszyła się natomiast liczba klientów usług na kartę, co jest efektem m.in. niższego popytu ze strony obywateli Ukrainy. Liczba kart SIM po czwartym kwartale 2023 roku wynosiła 17,628 mln, rok wcześniej było to 17,630 mln. W abonamencie liczba kart sięgnęła 13,143 mln.

Dzięki strategii więcej za więcej, średni przychód na jedną ofertę (ARPO) w poszczególnych usługach wzrósł o 3-4% w porównaniu z rokiem poprzednim.

W 2023 roku już 20% sprzedaży odbywało się w kanałach cyfrowych, a z aplikacji Mój Orange korzysta o 50% więcej klientów niż w 2021.

Główne wskaźniki finansowe: wzrost przychodów, EBITDAaL i zysku netto

Orange Polska wypracował w 2023 roku dobre wyniki finansowe, osiągając założone cele i przewidywania. Na łączne przychody firmy pozytywnie wpłynął niemal 5-procentowy wzrost przychodów z kluczowych usług telekomunikacyjnych.

Pomimo globalnego spowolnienia na rynku usług IT, Orange Polska wypracował w usługach IT/IS 14-proc. wzrost rok do roku, dzięki projektom integratorskim, m.in. dla sektora publicznego.

Popyt na urządzenia przełożył się na wyraźny, 18-procentowy wzrost przychodów ze sprzedaży sprzętu.

Dobry rok mają za sobą także usługi hurtowe – zapotrzebowanie na dostęp do infrastruktury Orange zaowocowało wzrostem przychodów o 10% (wyłączając tradycyjne usługi hurtowe).

Wzrost EBITDAaL wynika w głównej mierze z rosnącej marży bezpośredniej (+4,3% rok do roku), wypracowanej m.in. w kluczowych usługach telekomunikacyjnych i sprzedaży sprzętu. Wzrost marży zdołał ograniczyć wpływ inflacji oraz kosztów pośrednich, które były wyższe o 5% w porównaniu z rokiem poprzednim.

Zysk netto w 2023 wyniósł 818 mln złotych. Oznacza to, że był o ponad 90 mln zł wyższy niż rok wcześniej, m.in. za sprawą rosnącej EBITDAaL, niższej amortyzacji i niższych kosztów finansowych.

Dobre wyniki pozwalają zarządowi zarekomendować wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości 0,48 zł na akcję.

