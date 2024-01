Orange zwiększy zasięg światłowodu o prawie 24 tys. nowych adresów

Orange Polska podpisał kolejne umowy na budowę sieci szerokopasmowych w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Tym razem chodzi o cztery nowe obszary i blisko 24 tys. nowych adresów.

Inwestycje w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO) realizowane są z dofinansowaniem Centrum Projektów Polska Cyfrowa i mają zapewnić dostęp do bardzo szybkiego internetu na terenach ze słabym zasięgiem sieci, określanych jako „białe plamy”.

Pod koniec grudnia Orange informował, że podpisał umowy dla 20 obszarów. Dzięki tej realizacji światłowód ma dotrzeć do około 130 tys. nowych adresów.

Dziś rzecznik sieci, Wojtek Jabczyński, poinformował o nowej umowie z Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Dotyczy ona czterech dodatkowych obszarów. Są to: Tatrzański, Kalisz, Wschowski, Wrocławski.a.

Orange zajął tam ze swoją ofertą drugie miejsce. Dzięki realizacji tych inwestycji kolejnych 12 gmin, 169 miejscowości i 23 770 gospodarstw domowych uzyska dostęp do szerokopasmowego internetu.

Łącznie w ramach KPO Orange Polska zrealizuje 24 obszary.

Krajowy Planu Odbudowy z dofinansowaniem Centrum Projektów Polska Cyfrowa zakłada budowę sieci szerokopasmowej w miejscach, gdzie dostęp do internetu jest utrudniony, a komercyjne inwestycje są nieopłacalne. Operatorzy mają umożliwić dostęp do sieci szerokopasmowych przy jak najwyższych parametrach technicznych. Wszystkie te działania mają przyczynić się do włączenia społeczno-cyfrowego mieszkańców obszarów wiejskich, odległych i mniej zurbanizowanych.

