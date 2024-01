Światłowód za 35 złotych. Orange sypie okazjami

Orange rusza z nową, zimową ofertą, proponując m.in. tablet za złotówkę, światłowód za dodatkowe 35 złotych miesięcznie, wyższą prędkość internetu w cenie niższej i inne okazje.

Orange ogłosił nową, zimową ofertę skierowaną do klientów, którzy zdecydują się połączyć swoje usługi w pakiet Love. Jest też coś dla przenoszących numer komórkowy do Orange i propozycja dla przedsiębiorców.

Światłowód za 35 zł miesięcznie i tablet w prezencie

Klienci, którzy mają abonament komórkowy w Orange, mogą do niego dobrać szybki internet domowy, dopłacając jedynie 35 złotych miesięcznie do dotychczasowych wydatków na komórkę. W ten sposób stworzą pakiet Love Mini: światłowód do 600 Mb/s i abonament komórkowy z 5G, darmową CyberOchroną oraz 100 GB danych.

Podpisując umowę na 24 miesiące, klienci otrzymają miesięczną zniżkę 20 zł na cały okres umowy oraz tablet TCL TAB 10 Gen 2 za złotówkę w prezencie.

Rabat wraz z tabletem dostępne są też dla nowych klientów pakietu ze światłowodem do 600 Mb/s i abonamentem komórkowym. W ten sposób podpisując umowę na pakiet, można mieć światłowód o wyższej prędkości – do 600 Mb/s – w cenie niższej prędkości do 300 Mb/s.

Orange zachęca do przenoszenia numeru

Klienci przenoszący numer do Orange zyskają nawet 5 miesięcy bez abonamentu. Wybierając Plan L z 5G, otrzymują także Netflix przez 3 miesiące w prezencie. Jeśli po tym czasie zdecydują się nadal korzystać z usługi Netflix, jako bonus za kontynuację Orange zwiększy im pulę gigabajtów – z 300 do 600 GB – na surfowanie po sieci. Plany komórkowe zawierają także bezpłatną CyberOchronę, zapewniającą dodatkowe zabezpieczenie telefonów.

Do usług Orange można dokupić nowy smartfon, np. najnowszy Samsung Galaxy S24 czy Motorolę Moto G34 5G. Do wyboru są nowości, sprzęty w promocyjnej cenie czy tańsze odnowione modele z programu Orange Re.

Okazje dla firm

W ofercie biznesowej – łącząc w pakiet dwa numery, w ramach Planów Firmowych oraz światłowodu z usługami zapewniającymi bezpieczeństwo, użytkownicy mogą zyskać oszczędność nawet 1440 zł + VAT w skali całej umowy.

Orange ogłasza też cenowe smartokazje dla firm. To nowa, cykliczna akcja z telefonami i sprzętami w korzystnych cenach. W pierwszej odsłonie, która właśnie wystartowała i potrwa do 14 lutego, dostępne są w promocji urządzenia (bez opłat na start), takie jak.:

Xiaomi Redmi 13C 4/128 GB – 10 zł + vat/mies. przez 36 miesięcy z Planem Firmowym S,

4/128 GB – 10 zł + vat/mies. przez 36 miesięcy z Planem Firmowym S, Motorola Moto G54 Power Edition 12/256 GB – 25 zł + vat/mies. przez 36 miesięcy z Planem Firmowym M,

12/256 GB – 25 zł + vat/mies. przez 36 miesięcy z Planem Firmowym M, Samsung Galaxy A54 8/128 GB – 36 zł + vat/mies. przez 36 miesięcy z Planem Firmowym M,

8/128 GB – 36 zł + vat/mies. przez 36 miesięcy z Planem Firmowym M, Samsung Galaxy S24 8/128 GB – 78 zł + vat/mies. przez 36 miesięcy z Planem Firmowym XL

8/128 GB – 78 zł + vat/mies. przez 36 miesięcy z Planem Firmowym XL router ZTE MC888 5G – 26 zł + vat/mies. przez 36 miesięcy z Internetem Biurowym 5G,

– 26 zł + vat/mies. przez 36 miesięcy z Internetem Biurowym 5G, Samsung Galaxy S23 FE 8/128 GB+ Samsung Galaxy Buds FE w prezencie – 65 zł + vat/mies. przez 36 miesięcy z Planem Firmowym L – opłata na start 1 zł + VAT,

8/128 GB+ Samsung w prezencie – 65 zł + vat/mies. przez 36 miesięcy z Planem Firmowym L – opłata na start 1 zł + VAT, laptop Huawei MateBook D16 – 74 zł + vat/mies. przez 36 miesięcy z Internetem Biurowym 5G Premium.

