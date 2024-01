Orange przyspiesza do 10 Gb/s. Wkrótce oferta z nowym Funboxem

Orange przygotowuje się do komercyjnego wprowadzenia usługi Światłowód Pro 10.0 z nowym urządzeniem Funbox 10. Oferta ruszy już w pierwszym kwartale.

O planach Orange dotyczących usługi Światłowód Pro 10.0 napisał na platformie X Wojtek Jabczyński, rzecznik operatora. Pomarańczowi ruszyli z komercyjnymi testami światłowodu o szybkości do 10 Gb/s dostarczanego wraz z nowym urządzeniem Funbox 10. Na początek o zaletach nowej usługi będą mogli się przekonać klienci w Warszawie i Krakowie, będzie ona świadczona wyłącznie na własnej infrastrukturze operatora. Docelowo oferta ma być dostępna już w pierwszym kwartale bieżącego roku.

Wystartowaliśmy z komercyjnymi testami światłowodu Pro 10.0 z #FunBox10. Zaoferujemy go niewielkiej liczbie klientów w wybranych salonach w #Warszawa i #Kraków. Chodzi nam o sprawdzenie, jak będzie działać usługa i procesy sprzedażowe. Start docelowej oferty przewidujemy jeszcze 1 kwartale 2024. Bądźcie czujni

– napisał Wojtek Jabczyński na platformie X.

Światłowód Pro 10.0 to usługa, którą Orange po raz pierwszy zapowiedział pod koniec 2022 roku. Jest to szybki internet FTTH w technologii XGSPON o maksymalnej teoretycznej prędkości do 10 Gb/s, w praktyce dla użytkownika na urządzeniu końcowym oznacza to realne 8 Gb/s.

Wystartowaliśmy z komercyjnymi testami światłowodu Pro 10.0 z #FunBox10. Zaoferujemy go niewielkiej liczbie klientów w wybranych salonach w #Warszawa i #Kraków. Chodzi nam o sprawdzenie, jak będzie działać usługa i procesy sprzedażowe. Start docelowej oferty przewidujemy jeszcze… — Wojtek Jabczyński (@RzecznikOrange) January 22, 2024

Orange stworzył Światłowód Pro 10.0 jako ofertę dla najbardziej wymagających użytkowników, w tym do zastosowań profesjonalnych, ale również jako rozwiązanie dla większych domowych sieci, w których będzie można dzięki temu podłączyć wiele urządzeń bez utraty jakości połączenia. Usługa prezentowana była w salonach operatora w kilku miastach na specjalnych stanowiskach.

W grudniu 2023 r. Orange zapowiedział wprowadzenie do polskiej oferty modemu Funbox 10, czyli zmodyfikowanego urządzenia Livebox 7 dostępnego już wcześniej we Francji. Funbox 10 jest kompatybilny ze standardem XGSPON i zapewnia przesyłanie danych z prędkością do 10 Gb/s. Użytkownicy będą mogli początkowo korzystać z Wi-Fi 6E, a w przyszłości sprzęt doczeka się programowej aktualizacji do Wi-Fi 7.

Zobacz: Orange zwiększy zasięg światłowodu o blisko 130 tys. nowych adresów

Zobacz: Orange startuje z prawdziwym 5G. Mamy pierwsze wyniki

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis.pl

Źródło tekstu: Opracowanie własne