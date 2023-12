Orange szykuje nowego Funboxa. Premiera w styczniu

Wkrótce w ofercie Orange Polska znajdzie się nowe urządzenie, Funbox 10. To lekko zmodyfikowany odpowiednik urządzenia Livebox 7, które w październiku miało swoją premierę we Francji.

W ubiegłym tygodniu w Paryżu odbyły się Orange Open Tech Day. Redakcja TELEPOLIS.PL brała w nim udział na zaproszenie Orange Polska. Wśród wielu innowacji, którymi chwalił się tam pomarańczowy operator, również ten z Polski, mogliśmy zobaczyć nowe urządzenie, które już w styczniu 2024 roku powinno zadebiutować w naszym kraju.

Funbox 10, bo o nim mowa, jest polskim odpowiednikiem urządzenia Livebox 7, które miało swoją premierę we Francji niecałe 2 miesiące temu. Oba urządzenia są niemal identyczne, a najbardziej zauważalną różnicą jest brak ekranu e-Ink w Funboksie. Ten jest we francuskim urządzeniu i pokazuje aktualny status, może również wyświetlić kod QR do szybkiego połączenia się z siecią Wi-Fi. Polski odpowiednik ma w tym miejscu... przyciski.

Funbox 10 (pierwszy od prawej) ma przyciski zamiast ekranu

Wewnątrz Liveboxa 7 oraz Funboxa 10 pracują podobne podzespoły. Oba urządzenia są kompatybilne ze standardem XGS-PON, zapewniającą przesyłanie danych z prędkością do 10 Gb/s. Podczas francuskiej prezentacji udało się osiągnąć nieco mniejszą prędkość, ale wciąż imponującą (patrz zdjęcie poniżej).

Livebox 7 oraz Funbox 10 zostały zaprojektowane tak, aby można je było łatwo naprawić, a ich obudowa pochodzi w 100% z recyklingu i nadaje się do powtórnego przetworzenia. Dodatkowo, najnowsza generacja urządzeń wykorzystuje około 40% komponentów z Liveboxa 6 i Funboxa 6. Jeśli chodzi o łączność bezprzewodową, to na początek klienci otrzymają obsługę Wi-Fi 6E, jednak w przyszłości będzie można łatwo zaktualizować sprzęt tak, by uzyskać obsługę Wi-Fi 7.

Teraz, dzięki Wi-Fi 6E dostępnemu w Liveboksie 6 i 7, nasi klienci mają możliwość korzystania z najlepszych sieci Orange. Livebox 7 jest bardziej wydajny i spełnia najbardziej wymagające zastosowania dzięki zwiększonym prędkościom. Nasze podejście do ekoprojektu zostało certyfikowane przez Bureau Veritas, jako pierwszy we Francji dla Orange Box. Po raz kolejny jesteśmy w awangardzie innowacji z korzyścią dla naszych klientów.

– powiedział Jean François Fallacher, Zastępca Dyrektora Zarządzającego, Dyrektor Generalny Orange France

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl

Źródło tekstu: Orange, opracowanie własne