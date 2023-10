Orange wypuszcza nowy sprzęt. Livebox 7 debiutuje w pierwszym kraju

Orange wprowadza na rynek urządzenie Livebox 7, na początek we Francji. Nowy sprzęt jest kompatybilny z pomarańczową siecią światłowodową XGS-PON, oferującą klientom indywidualnym pobieranie danych z szybkością do 5 Gb/s oraz ich wysyłanie z szybkością do 1 Gb/s.

Livebox 7 to najnowsze urządzenie do korzystania z usług światłowodowych Orange. Obsługuje on sieć XGS-PON, która dzięki nowemu sprzętowi zaoferuje:

pobieranie danych do 5 Gb/s i wysyłanie do 1 Gb/s dla klientów indywidualnych,

i wysyłanie dla klientów indywidualnych, pobieranie do 8 Gb/s i wysyłanie do 2 Gb/s dla klientów biznesowych.

Pomarańczowy operator rozszerza również możliwość korzystania z Wi-Fi 6E na zdecydowaną większość swoich klientów. Będą oni mogli z tego korzystać również za pomocą urządzeń Livebox 6.

Aby sprostać najbardziej wymagającym zastosowaniom, nowy Livebox 7 umożliwia wszystkim członkom tego samego gospodarstwa domowego korzystanie z najlepszych rozwiązań Orange Wi-Fi (gry, wideo, telewizja o ultra wysokiej rozdzielczości itp.). Dzięki Wi-Fi 6E można jednocześnie podłączyć kilka urządzeń do jednego z 3 dostępnych pasm częstotliwości, aby cieszyć się wydajnym połączeniem i mniejszymi opóźnieniami.

– poinformował Orange

Livebox 7 został zaprojektowany tak, aby można go było łatwo naprawić, a jego obudowa pochodzi w 100% z recyklingu i nadaje się do powtórnego przetworzenia. Urządzenie oferuje również możliwość włączenia trybu uśpienia, co ma zmniejszyć zużycie energii.

Teraz, dzięki Wi-Fi 6E dostępnemu w Liveboksie 6 i 7, nasi klienci mają możliwość korzystania z najlepszych sieci Orange. Livebox 7 jest bardziej wydajny i spełnia najbardziej wymagające zastosowania dzięki zwiększonym prędkościom. Nasze podejście do ekoprojektu zostało certyfikowane przez Bureau Veritas, jako pierwszy we Francji dla Orange Box. Po raz kolejny jesteśmy w awangardzie innowacji z korzyścią dla naszych klientów.

– powiedział Jean François Fallacher, Zastępca Dyrektora Zarządzającego, Dyrektor Generalny Orange France

Źródło zdjęć: Orange

Źródło tekstu: Orange, SatKurier