Orange: nowy bonus dla klientów usług na kartę

Pierwsza środa miesiąca to okazja dla klientów usług na kartę, by również odebrać swój prezent. Co tym razem przygotował operator?

Poza cotygodniowa akcją „Środy z Mój Orange” operator w pierwszą środę miesiąca rozdaje też prezenty dla klientów ofert na kartę. Tym razem jest to dostęp do usługi Nawigacja Orange na dwa miesiące za darmo.

Zobacz: Orange ma aż cztery prezenty. Zobacz, który trafi do ciebie

Nawigacja Orange, bazująca na polskiej aplikacji nawigacyjnej NaviExpert, daje dostęp do aktualizowanych na bieżąco map Polski (przez cały czas) i Europy (w tej promocji na 2 tygodnie). Wyznaczane w aplikacji trasy uwzględniają aktualne utrudnienia w ruchu (korki, remonty itd.), w razie potrzeby przeliczają trasę na nową. Są też ostrzeżenia o radarach i kontrolach. Chociaż jest to usługa on-line, na terenie Polski transmisja danych wykorzystywana w Nawigacji Orange jest bezpłatna.

Aby odebrać bonus, wystarczy wejść do aplikacji „Mój Orange” w zakładkę „Dla Ciebie”. Po wybraniu na banerze przycisku „Włącz” użytkownicy zostaną przekierowani do gotowego SMS-a z możliwością wysłania go pod numer 80999. Po wysłaniu wiadomości nawigacja zacznie działać najpóźniej w ciągu 24 godzin.

Akcja trwa do 31 października i przeznaczona jest dla użytkowników taryf Orange Free na kartę i Zawsze bez limitu.

Klienci zostaną poinformowani o zbliżającym się końcu promocji dwa dni przed tym terminem. Nawigację Orange można wtedy przedłużyć za 12,99 zł miesięcznie. Można też z niej zrezygnować w dowolnym momencie, unikając dodatkowych kosztów.

Regulamin:

Zobacz: Orange rozpieszcza klientów Wystarczy wysłać SMS

Zobacz: Orange: ruch ciągle rośnie, 5G zyskuje popularność. Podsumowanie wakacji

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis.pl

Źródło tekstu: Blog Orange Polska