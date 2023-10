Orange rozpieszcza klientów Wystarczy wysłać SMS

Dziś Orange obchodzi Dzień Doświadczeń Klienta. Z tej okazji przygotowali dla użytkowników swoich usług dodatkowe benefity. Wśród nich pojawi się 20 GB Internetu oraz zostaną odkodowane kanały TV.

"Dziś obchodzimy Dzień Doświadczeń Klienta. Z tej okazji przygotowaliśmy dla Was prezent" - czytamy na oficjalnym blogu Orange. Wspomniany prezent zainteresuje wszystkich klientów operatora, gdyż zapewni dodatkowe gigabajty oraz kanały TV.

Orange rozdaje gigabajty i odkoduje kanały

Pakiet gigabajtów otrzymają wszyscy klienci indywidualni, biznesowi, abonamentowi, a także na kartę, Orange Flex i nju. Jak zauważa operator, przyda się to na początek roku szkolnego i akademickiego, ale również do pracy, rozrywki lub po prostu umili klientom jesienne dni.

Pakiet można odebrać poprzez wysłanie wiadomości SMS o treści KLIENT pod numer 80111 lub z pozycji aplikacji Mój Orange. Na wykorzystanie pakietu użytkownicy będą mieli 14 dni.

To jednak nie wszystko, gdyż operator postanowił do 16 października odkodować kanały TV. Chodzi tu konkretnie o Pakiet Komfortowy. Z promocji mogą skorzystać posiadacze Pakietu Optymalnego i Orange Love Standard. To oznacza, że przez ten czas, mając telewizję Orange – będzie można korzystać z wyższych pakietów z dostępem do nowych filmów oraz wielu ciekawych propozycji na domowe seanse.

