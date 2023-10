Orange ma aż cztery prezenty. Zobacz, który trafi do ciebie

Nadeszła środa, a wraz z nią abonamentowi klienci Orange mogą odebrać w aplikacji nowe prezenty. Tym razem są aż cztery okazje, choć dwie z nich przeznaczone są dla niedużych grup wybrańców.

W cotygodniowej akcji „Środy z Mój Orange” pomarańczowy operator rozdaje prezenty – zazwyczaj w aplikacji czeka jeden główny oraz bonus alternatywny dla tych, którzy z jakichś powodów „nie zasłużyli” na główny. Tym razem są to jednak aż cztery okazje.

Kolejna środa z #MójOrange i mamy dla Was kilka prezentów, które znajdziecie w aplikacji. W tym tygodniu głównym jest usługa #Serwisant24 na 2 miesiące za 0 zł. Prezentem alternatywnym – 7 GB. Z kolei dla niedużych, wybranych grup mamy: #Boosteroid na 7 dni za 0 zł lub #ZabezpieczPESEL na 2 miesiące za 0 zł

– zapowiedział Wojtek Jabczyński, rzecznik Orange Polska.

Głowna nagroda, czyli Serwisant 24, to stosunkowo nowa usługa Orange Polska, która pozwala skorzystać z pomocy fachowców w razie domowej awarii. Można wezwać na przykład elektryka, hydraulika, ślusarza, szklarza czy serwisanta RTV/AGD. Wystarczy zadzwonić pod całodobowy numer centrum pomocy, opisać awarię i czekać na przyjazd fachowca. Orange obiecuje, że już w ciągu godziny zostanie umówiony termin wizyty, który można ustalić na dogodne dla klienta godzinach. Standardowo miesięczny koszt usługi wynosi 15 zł.

Dokładniejszy opis usługi jest tu: Orange wprowadza nową usługę. Przyda się w każdym domu.

Prezent alternatywny, czyli paczka 7 GB pozwoli na darmowy dostęp do internetu na terenie Polski. Pakiet jest ważny od dnia aktywacji do końca cyklu rozliczeniowego.

Trzecia nagroda, Boosteroid, to dostęp do usługi gier w chmurze. Gry strumieniowane są na ekran smartfonu, telewizora czy komputera za pośrednictwem internetu. Za wszystkie procesy obliczeniowe odpowiadają stacje robocze Boosteroid, więc nie jest potrzebny wydajny sprzęt. Do wyboru jest kilkaset gier z różnych gatunków. Szczegóły tutaj: Orange i Boosteroid łączą siły. To dla graczy.

Ostatni bonus, Zabezpiecz PESEL, to dobrze już znana usługa, która przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu monitoruje numer PESEL użytkownika i pomaga zwiększyć ochronę danych przed wykorzystaniem ich przez oszustów.

Na odebranie prezentów w aplikacji Mój Orange (zakładka „Dla Ciebie”) jest czas do przyszłego wtorku, 10 października. Akcja obejmuje wyłącznie klientów abonamentowych.

