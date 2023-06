Orange i Boosteroid łączą siły. To dla graczy

Orange rozpoczął współpracę z firmą Boosteroid. To kolejny krok w rozwoju pomarańczowej oferty dla graczy. Kooperacja ma na celu wdrożenie innowacyjnej usługi i wyjście naprzeciw oczekiwaniom klientów operatora.

Boosteroid to nowa, zyskująca uznanie i popularność, międzynarodowa firma, mająca mocne portfolio obsługi gier w chmurze. Oferuje wypożyczenie mocy obliczeniowej stacji roboczych – w formie zdalnego komputera/pulpitu. Można to połączyć z kontem na platformach dystrybucji cyfrowej, uzyskując szybki dostęp do gier. Nie jest wymagany sprzęt ani żadna instalacja. Firma gwarantuje możliwość grania dosłownie wszędzie i na wszystkim.

To spore ułatwienie dla użytkowników, którzy nie muszą mieć profesjonalnego, drogiego sprzętu komputerowego, co dawniej było podstawą, by myśleć o grach. Teraz wystarczy Boosteroid oraz dostęp do szybkiego Internetu – o to właśnie zatroszczy się Orange. Klienci pomarańczowego operatora mogą wybierać oferty z szybkim Internetem światłowodowym, kupując sam światłowód dla domu czy korzystając z pakietu Orange Love. Granie w chmurze to także nowe możliwości dla klientów usług mobilnych. Teraz dzięki Boosteroidowi i Internetowi 5G od Orange będą mogli cieszyć się ulubionymi grami również na smartfonie.

Strefa gracza w Orange

Dodatkowo w Orange działa strefa gracza, która oferuje profesjonalny sprzęt. Można wybierać specjalistyczne komputery, laptopy, konsole, akcesoria (klawiatury, myszki, słuchawki, kontrolery) albo postawić na Boosteroid – gromadząc w chmurze dodatkowe funkcje i gry, nawet na starym czy tańszym oprogramowaniu. Atutem partnera Pomarańczowych jest to, że oferuje bardzo dobrą jakość w relacji do niskiej ceny.

Zakładając konto w serwisie dystrybucji cyfrowej, klienci otrzymują zaplecze techniczne. Mogą na nim uruchamiać darmowe gry, dokupować nowe tytuły online czy korzystać z własnej biblioteki. Rozgrywki stremowane są na ekranach urządzeń – może to być smartfon, tablet itp. Każdy system operacyjny jest obsługiwany.

Na koniec dodam tylko, że współpraca między Boosteroid i Orange Polska nie byłaby możliwa dzięki wsparciu firmy Match-Maker Ventures, ekspertów w zakresie innowacji i wdrażania udanych partnerstw pomiędzy scaleupami i dużymi korporacjami.

– napisała Beata Giska na blogu Orange

Źródło zdjęć: Orange

Źródło tekstu: Orange