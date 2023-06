CD Projekt RED ujawnia, kiedy ruszą prace nad nową grą

CD Projekt RED ujawnił, kiedy rozpocznie prace nad nową grą. Mowa o pewnego rodzaju kontynuacji Cyberpunk 2077.

Kilka miesięcy temu CD Projekt RED zapowiedział kilka gier, które mają powstać w polskim studiu i jego zagranicznych oddziałach w najbliższych latach. Wśród nich znajduje się także kontynuacja Cyberpunk 2077. Przy okazji ostatniej rozmowy na temat finansów firmy dowiedzieliśmy się, kiedy rozpoczną się nad nią prace.

Kiedy kontynuacja Cyberpunk 2077

Chociaż na premierę Cyberpunk 2077 nie zebrał dobrych ocen, to po czasie gra oceniana jest całkiem nieźle. Kolejne łątki sprawiły, że stała się przede wszystkim grywalna i dzięki ciekawej fabule przyniosła polskiej firmie duże zyski. Nic dziwnego, że w planach jest już pewnego rodzaju kontynuacja.

Ta została zapowiedziana kilka miesięcy temu, ale prace nad nią jeszcze nie ruszyły. Wiemy jedynie, że produkcja otrzymała kodową nazwę Project Orion i chociaż przyjdzie nam na nią jeszcze trochę poczekać, to wkrótce powinny ruszyć konkretne prace.

Studio CD Projekt RED, w trakcie konferencji z udziałowcami, przyznało, że prace nad Project Orion rozpoczną się w 2024 roku. Na razie chodzi o R&D, czyli reaserch and development. Jest to tzw. etap preprodukcji, w trakcie którego powstają najważniejsze założenia gry, ale do pisania kodu jeszcze daleko.

To oznacza, że premiera odbędzie się najszybciej za kilka lat. Biorąc pod uwagę wpadkę przy premierze Cyberpunk 2077, polskie studio na pewno nie będzie chciało wypuścić niegotowego produktu. Gra ma powstać w oddziałach w Bostonie oraz Vancouver.

Źródło zdjęć: CD Projekt RED

Źródło tekstu: TweakTown