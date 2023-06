FPS w dół, czas ładowania w górę. Taki jest koszt DRM w grach

Nie od dziś wiadomo, że przez zabezpieczenia antypirackie gracze miewają problemy ze swoimi legalnymi grami. Jaka realnie jest skala tego zjawiska?

Najpopularniejsze zabezpieczenie antypirackie gier, czyli Denuvo, znane jest z obciążania komputera w czasie grania. Wielu graczy obserwuje mniejszą płynność gry z DRM i większy apetyt na zasoby. To właściwie nic nowego.

Nie tylko FPS cierpi przez DRM

Na co jeszcze wpływ ma Denuvo? Poza wpadkami, typu odcinanie graczy od rozgrywki online, są jeszcze inne minusy korzystania z DRM. Gdy są znacznie większe, niż powinny – często kilkukrotnie. Znanym przykładem jest Borderlands 3. Główny plik wynonywalny gry waży 108 MB, Denuvo dodaje do tego… 429 MB! To prawie czterokrotnie powiększa grę.

Na kanale YetTea zbadany został czas ładowania sześciu gier z Denuvo i bez niego. Wyniki nie zaskakują, ale są dość straszne. Wspomniana trzecia część Borderlands zachowuje się następująco:

ładowanie menu głównego z Denuvo: 102.88 sekundy;

ładowanie menu głównego bez Denuvo: 61.8 sekundy.

Nie jest to przypadek odosobniony. Ace Combat 7 z zabezpieczeniem wypada jeszcze gorzej:

ładowanie menu głównego z Denuvo: 200 sekund;

ładowanie menu głównego bez Denuvo: 54 sekundy.

Denuvo niemal trzykrotnie wydłużyło czas ładowania menu Shadow of the Tomb Raider, z 29 do 86 sekund. Z badanych gier jakimś cudem nie ucierpiał czas ładowania Dying Light 2: Stay Human.

Kolejny czynnik, który przemawia przeciwko Denuvo, to oszczędność energii. Widać to na przykładzie nowego Tomb Raidera. W wersji z Denuvo procesor jest mocniej obciążony, a jego temperatura jest wyższa o kilka stopni, niż gdy gra działa bez DRM. To oznacza oczywiście dodatkowy wydatek energetyczny. Po co? A po to, żeby oprogramowanie Denuvo mogło w kółko liczyć sumy kontrolne kodu wykonywanego w czasie grania. Na jednym komputerze pewnie nie ma to znaczenia, ale w skali świata wygląda to jak marnowanie cennej energii.

Zresztą Denuvo wcale nie jest tak wspaniałe, jak chcieliby sądzić jego autorzy. Był nawet przypadek złamania Denuvo Hitmana 2 w 2018 roku na kilka dni… przed oficjalną premierą gry.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock / Ponomarenko Anastasia, Denuvo

Źródło tekstu: YetTea (YouTube)