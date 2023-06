Cyberpunk 2077 Phantom Liberty wkrótce zadebiutuje. Poznaliśmy datę

Dodatek do Cyberpunk 2077 o nazwie Phantom Liberty prawdopodobnie zadebiutuje w tym roku. Właśnie poznaliśmy datę.

Wiemy, że duży dodatek do Cyberpunk 2077 o nazwie Phantom Liberty zostanie pokazany na Summet Game Fest, które odbędzie się 8 czerwca. Wtedy prawdopodobnie poznamy oficjalną datę premiery. Jednak już teraz wyciekła informacja, kiedy nową historię w Night City.

Cyberpunk 2077 Phantom Liberty

Informacje na temat premiery Phantom Liberty przekazał Tyler McVicker. Ma on na swoim koncie kilka potwierdzonych, ale też kilka nietrafionych plotek, więc do informacji należy podchodzić z pewnym dystansem. Jego zdaniem dodatek do Cyberpunka 2077 zadebiutuje za dwa miesiące, czyli w sierpniu.

McVicker nie podał żadnych innych informacji. Przekazał tylko, że premiera nastąpi za mniej więcej dwa miesiące. Nie wiemy, czy będzie to początek, środek czy może koniec sierpnia. Jednak nie ma powodów do obaw. Jak już wspominałem, za kilka dni Phantom Liberty ma być pokazane na Summer Game Fest i wtedy zapewne poznamy szczegóły.

Phantom Liberty zabierze nas do nowej dzielnicy Night City o nazwie Godtown. W dodatku poznamy kilka nowych postaci, w tym Reeda, w którego wcielił się znany brytyjski aktor Idris Elba. CD projekt RED niedawno wyjawił, że jest to najdroższy dodatek w ich historii, więc możemy liczyć na długą i rozbudowaną historię.

