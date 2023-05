Polska gra Lords of the Fallen z oficjalnymi wymaganiami na PC

Do premiery polskiej gry Lords of the Fallen zostało jeszcze trochę czasu, a pomimo tego twórcy zaprezentowali oficjalne wymagania w wersji na PC.

Lords of the Fallen to kontynuacja gry o tym samym tytule autorstwa polskiego studia CI Games. Premiera souls-like'a zaplanowana jest na 13 października. Publikowane do tej pory materiały dają nadzieję na kawałek dobrej i trudnej gry. Na szczęście do zagrania nie będzie potrzebny komputer z NASA.

Wymagania sprzętowe Lords of the Fallen

Wymagania sprzętowe gry Lords of the Fallen pojawiły się na oficjalnej podstronie produkcji na Steamie. Dobra informacja jest taka, że nie są one specjalnie wysokie, co nie oznacza, że do zagrania na najwyższych ustawieniach nie będzie potrzebny mocny komputer.

Wymagania minimalne (720p, niskie ustawienia):

Intel Core i5-8400 lub AMD Ryzen 5 2600

8 GB pamięci RAM

GeForce GTX 1060 lub Radeon RX 590

DirectX 11

45 GB miejsca na dysku (SSD preferowany)

Windows 10 (64-bitowy)

Wymagania rekomendowane (1080p, wysokie ustawienia):

Intel Core i7-8700 lub AMD Ryzen 5 3600

16 GB pamięci RAM

GeForce RTX 2060 lub Radeon RX 6700

DirectX 12

45 GB miejsca na dysku (SSD wymagany)

Windows 10 (64-bitowy).

Gra powstaje na silniku Unreal Engine 5. Premiera, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, odbędzie się 13 października.

