Wiedźmin jest wśród 20 najczęściej kupowanych gier w historii

Seria gier Wiedźmin jest na tyle popularna, że znalazła się już wśród 20 najczęściej kupowanych w historii.

CD Projekt RED pochwalił się najnowszymi wynikami finansowymi za pierwszy, fiskalny kwartał 2023 roku. Przy okazji firma ujawniła, jak wielką popularnością cieszy się Wiedźmin. A jest to popularność ogromna, bo cała seria znalazła się wśród 20 najpopularniejszych gier w historii branży!

Wiedźmin w TOP 20 w historii gier

Według CD Projekt RED Wiedźmin 3: Dziki Gon sprzedał się już w sumie w liczbie 50 mln egzemplarzy. Dzięki temu cała seria, czyli także dwie pierwsze odsłony, mogą pochwalić się wynikiem na poziomie ponad 75 mln. W ten sposób polskie gry znalazły się w dwudziestce najpopularniejszych produkcji w historii gier, wyprzedzając kilka naprawdę dużych i znanych marek.

Według danych na pierwszym miejscu znajduje się cała seria Mario, która sprzedała się w liczbie ponad 776 mln egzemplarzy. Kolejne miejsca zajmują Tetris (495 mln), Pokemony (480 mln), Call of Duty (425 mln) oraz GTA (400 mln). Wiedźmin znalazł się na 20. lokacie, osiągając taki sam wynik, jak seria Red Dead Redemption. Za produkcją CD Projekt RED znajdują się między innymi: Street Fighter, Tekken, God of War, Cywilizacja czy też The Last of Us.

Jeszcze lepiej wygląda to, gdy pod uwagę weźmiemy nie całe serie, a pojedyncze gry. Wtedy Wiedźmin 3 z dodatkami znajduje się na 9. miejscu wśród najpopularniejszy gier w historii, między innymi przed Pokemon Red/Green/Blue/Yellow, The Legend of Zelda: Breath of the Wild lub The Elden Scrolls: Skyrim.

Polska firma ujawniła też, że na Summer Game Fest, które odbędzie się 8 czerwca, zaprezentowany zostanie dodatek do Cyberpunk 2077 o nazwie Phantom Liberty. Zresztą przygody V z wynikiem 20 mln sprzedanych egzemplarzy również są na liście najpopularniejszych gier, chociaż dopiero na 37. miejscu.

