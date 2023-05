Polski Silent Hill 2 coraz bliżej. Nowe informacje o grze

Tworzony przez Polaków remake Silent Hill 2 Remake jest coraz bliżej. Pojawiły się nowe informacje o grze.

Wiele osób, w tym ja, liczyło na prezentację Silent Hill 2 Remake na niedawnym PlayStation Showcase. Niestety, gra polskiego studia Bloober Team nie doczekała się prezentacji. Nie oznacza to, że ta nie jest gotowa. Wiarygodny informator przekazał ciekawe informacje na temat kilku nadchodzących gier z serii "Ciche wzgórze".

Gry z serii Silent Hill

Te informacje przekazał Dusk Golem, czyli człowiek, który jako pierwszy ujawnił, że trwają prace nad kilkoma grami z serii Silent Hill. Dlatego też możemy uznać, że ma wiarygodne źródła swoich wieści. Według niego nowe trailery do trzech gier są już gotowe do zaprezentowana. Co więcej, sam miał je już widzieć.

Pierwszy z nich ma zostać zaprezentowany jeszcze przed końcem maja. Zostało zatem kilka dni, a nie ma po drodze żadnej ku temu okazji. Najbliższa impreza to Summer Game Fest, która odbędzie się 8 czerwca. Później zaplanowane są jeszcze inne wydarzenia, ale wszystkie odbędą się w pierwszej połowie przyszłego miesiąca. Zatem nie można wykluczyć, że w którymś momencie trailer po prostu pojawi się na YouTubie.

Poza tym Dusk Golem przekazał krótkie opisy każdej z gier. Jego zdaniem Silent Hill 2 Remake obrał świetny kierunek artystyczny, Townfall wygląda interesująco, a Ascension zachwyca wizualnie.

