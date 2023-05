Na nową grę The Last of Us poczekamy dłużej

Nowa gra z serii The Last of Us została opóźniona. Fani muszą uzbroić się w cierpliwość.

Plotki sugerowały, że na ostatnim PlayStation Showcase zaprezentowana zostanie nowa gra z serii The Last of Us. Miała to być produkcja typu multiplayer. Dzisiaj wiemy, że do pokazu nie doszło, a komunikat Naughty Dog zdradza dlaczego.

The Last of Us opóźnione

Studio Naughty Dog, czyli twórcy serii The Last of Us, opublikowali w swoich mediach społecznościowych krótkie oświadczenie. Dowiadujemy się z niego, że gra została opóźniona. Według deweloperów produkcja potrzebuje więcej czasu.

Wiemy, że wielu z was czekało na więcej informacji o grze wieloosobowej The Last of Us. Jesteśmy niesamowicie dumni z pracy, jaką nasze studio wykonało do tej pory, ale wraz z rozwojem gry zdaliśmy sobie sprawę, że najlepszym rozwiązaniem jest dać jej więcej czasu.

- czytamy w oświadczeniu.

Przy okazji Naughty Dog zdradziło, że jednocześnie trwają prace nad inną grą, tym razem singleplayer. Nie wiadomo, czy również chodzi o produkcję z serii The Last of Us, ale to zdaje się sugerować opublikowana wiadomość.

Multiplayer The Last of Us podobno pierwotnie miał być pokazany na niedawnym PlayStation Showcase, ale decyzja została zmieniona niemal na ostatnią chwilę, a tak przynajmniej wynika z pogłosek.

Źródło zdjęć: Naughty Dog

Źródło tekstu: Naughty Dog