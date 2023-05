Alone in the Dark jeszcze w tym roku ukaże się w sprzedaży. Sukces ma grze zapewnić gwiazdorska obsada i mroczny klimat.

Wraz z Alone in the Dark, twórcy chcą powrócić do korzeni serii. Możemy zatem spodziewać się klimatu grozy i horroru psychologicznego. Sukces może grze zapewnić gwiazdorska obsada i gotycka sceneria. Czy tym razem uda się zdobyć uznanie wieloletnich fanów serii?

Alone in the Dark — poznaliśmy datę premiery

W nadchodzącym Alone in the Dark gracze mogą wybrać między dwojgiem bohaterów, aby przeżyć historię z perspektywy Emily Hartwood lub Edwarda Carnby’ego. W celu powołania do życia tych dwóch postaci, twórcy nawiązali współpracę ze znanymi aktorami: Jodie Comer (Obsesja Eve, Free Guy) oraz Davidem Harbourem (Stranger Things, Black Widow).

Oboje użyczą bohaterom głosu, wyglądu i swoich niesamowitych umiejętności aktorskich. Gracz uzyska odmienne spojrzenie na tę samą historię, w zależności od tego, w kogo zdecyduje się wcielić. Bohaterów nadchodzącej gry możemy zobaczyć w niedawno udostępnionym trailerze.

Alone in the Dark pojawi się w sprzedaży już 25 października 2023 roku na platformy PC, Xbox Series X/S i PlayStation 5 w wersji cyfrowej oraz pudełkowej.

Zobacz: Orange odkodowuje Eurosport 4K. Dla relacji z Roland-Garros 2023

Zobacz: Epic Games Store odsłania kolejną tajemniczą grę. Co tym razem?

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: THQ Nordic

Źródło tekstu: Materiały prasowe oprac. własne