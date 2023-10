Orange Polska zasili infrastrukturę energią ze słońca

W połowie przyszłego roku infrastruktura Orange Polska zostanie wzbogacona o nowe źródło dostaw prądu – energię ze słońca. To efekt umowy z firmą R.Power.

Od lipca 2024 r. do infrastruktury Orange Polska popłynie energia elektryczna produkowana przez instalacje fotowoltaiczne. Operator porozumiał się z firmą R.Power, która dostarczy na jego potrzeby docelowo ok. 60 GWh rocznie.

Dzięki zabezpieczonej w ramach tej współpracy energii również w kolejnych latach odnawialne źródła będą stanowiły co najmniej 65% naszego zużycia prądu. Oznacza to, że już dziś wypełniamy nasz strategiczny cel, zakładający zaspokajanie większości naszych energetycznych potrzeb ze źródeł odnawialnych do 2025 r., nawet biorąc pod uwagę dynamicznie rosnący ruch w naszej sieci

– powiedziała Liudmila Climoc, prezeska Orange Polska.

Umowa zapewni operatorowi dostawę w latach 2024-2034 ponad 600 GWh energii ze słońca. Oznacza to, że energia z farm fotowoltaicznych należących do firmy R.Power zaspokoi w trakcie trwania kontraktu od 8 do 10% rocznego zużycia Orange Polska.

Orange Polska dąży do ograniczenia emisji własnych o 65% (względem 2015 r. – roku, w którym podpisano Porozumienia Paryskie) oraz zapewnienia co najmniej 60% udziału energii odnawialnej w miksie do 2025 r. Do 2040 r. operator chce osiągnąć całkowitą neutralność klimatyczną.

Orange podaje też kilka ciekawych statystyk dotyczących energii odnawialnej. Od 2015 roku dzięki programowi optymalizacji energii operator zaoszczędził ponad 1,1 TWh – niemal tyle, ile zużył w latach 2021 i 2022 łącznie.

Od 2020 r. Orange podpisał szereg umów w formule PPA (Power Purchase Agreement) zapewniających energię ze źródeł odnawialnych wprost od jej producenta. W pierwszym półroczu 2023 r. z takich źródeł pochodziło blisko 3/4 całkowitego zużycia energii Orange Polska.

W pierwszym półroczu tego roku w porównaniu do pierwszego półrocza 2015 r. operator zredukował emisje własne o 68%, pomimo ośmiokrotnego wzrostu ruchu w sieci w latach 2015-2023.

