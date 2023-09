Orange ma coraz więcej użytkowników eSIM

Orange Polska jako pierwszy wprowadził w Polsce eSIM. Teraz pomarańczowy operator pochwalił się, ilu jego klientów z tego korzysta.

Karta eSIM to cyfrowy odpowiednikiem fizycznej karty SIM. Można z niej korzystać w smartfonach, tabletach, zegarkach czy laptopach. Ma takie same funkcje co klasyczna karta SIM, ale także dodatkowe możliwości, z których warto skorzystać:

Ekologia – cyfrowa karta eSIM to zero plastiku, niższy ślad węglowy oraz mniej odpadów papierowych i elektronicznych,

– cyfrowa karta eSIM to zero plastiku, niższy ślad węglowy oraz mniej odpadów papierowych i elektronicznych, Elastyczność – można mieć jeden numer na wielu urządzeniach i jedno urządzenie z wieloma numerami.

– można mieć jeden numer na wielu urządzeniach i jedno urządzenie z wieloma numerami. Szybkość i wygoda – szybszy proces zdalnej rejestracji. Numer zostaje taki sam, jak przy zwykłej karcie.

– szybszy proces zdalnej rejestracji. Numer zostaje taki sam, jak przy zwykłej karcie. Bezpieczeństwo – eSIM to dodatkowe zabezpieczenie telefonu, nie można jej zgubić ani zniszczyć.

– eSIM to dodatkowe zabezpieczenie telefonu, nie można jej zgubić ani zniszczyć. Brak dodatkowych kosztów –zamówienie pierwszej głównej karty eSIM oraz wymiana karty SIM na eSIM jest bezpłatna.

eSIM w Orange Polska

Orange był pierwszym operatorem, który wprowadził eSIM w Polsce. Klienci Pomarańczowych korzystają już z ponad 315,5 tysiąca kart i rozwiązanie to zyskuje nowych fanów.

Na rynku pojawia się coraz więcej urządzeń, które obsługują eSIM. Orange poleca między innymi produkty Samsunga:

smartfon Galaxy Z Flip5 5G ,

, zegarek Galaxy Watch6 Classic eSIM ,

, smartfon Galaxy A54 5G ,

, tablet Galaxy Tab S9 5G eSIM.

Karty eSIM znajdziecie także w urządzeniach marek Apple, Motorola, Oppo, Sony i innych. Więcej informacji na temat eSIM w Orange można znaleźć pod tym adresem.

Źródło zdjęć: Mieszko Zagańczyk / Telepolis.pl, Orange

Źródło tekstu: Orange