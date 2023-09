Orange Polska podał ważny numer. Warto go znać

Orange dodał do cenników bezpłatny numer SMS 8080. Ma on związek ze zmianą prawa, czyli wejściem w życie ustawy o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej (tzw. ustawa antyspoofingowa).

25 września 2023 roku weszła w życie ustawa o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej. Z tego powodu Orange Polska wprowadził do cenników swoich usług nowy, bezpłatny numer SMS do zgłaszania nadużyć SMS-owych. Wcześniej informowaliśmy, że również Play wprowadził odpowiednią zmianę, by uwolnić ten numer, stosowany wcześniej u Fioletowych do czegoś innego.

Zmiana dotyczy zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców, korzystających z planów taryfowych przeznaczonych dla klienta indywidualnego oraz biznesowego:

internetowych;

komórkowych, w tym w pakietach.

Klienci, którzy akceptują zmianę cenników, nie muszą nic robić. Osoby, które się z tym nie zgadzają, mogą do 24 października 2023 roku (włącznie) rozwiązać umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Warto jednak przy tym zwrócić uwagę na istotną kwestie, o których pomarańczowy operator przypomina w komunikacie:

Jeśli umowa była zawartą na czas określony, przysługuje nam zwrot ulg, które Państwu przyznaliśmy w związku z tą umową. Jeżeli z umową zakupili Państwo urządzenie na raty, to po jej rozwiązaniu kontynuują Państwo spłatę rat. Dodatkowo naliczymy opłatę - będzie to różnica pomiędzy niepromocyjną a promocyjną ceną urządzenia. Jeśli w ramach umowy korzystali Państwo z urządzeń wypożyczonych takich jak modem czy dekoder, to w ciągu 14 dni od zakończenia świadczenie usług, należy je zwrócić.

Komunikat Orange nie dotyczy cenników usług, w których już wcześniej uwzględniono bezpłatny numer SMS 8080.

