Orange podsumował inwestycje w ramach POPC

Ostatnie lata inwestycji Orange Polska, realizowanych z unijnym dofinansowaniem, to ponad 25 tysięcy kilometrów światłowodów oraz ponad 400 tysięcy gospodarstw domowych i 3 tysiące szkół objętych zasięgiem sieci.

W ramach POPC zakończyliśmy działania we wszystkich z 18 obszarów inwestycyjnych, gdzie budowaliśmy sieć światłowodową w największym jak dotąd, drugim konkursie na rozbudowę nowoczesnej infrastruktury telekomunikacyjnej. Prace w zakresie projektów z ostatniego, czwartego konkursu jeszcze trwają. Ich zakończenie ma nastąpić przed końcem 2023 roku. Prócz inwestycji realizowanych w ramach POPC od wielu lat inwestujemy miliardy złotych z własnych środków w rozwój nowoczesnej infrastruktury. Jesteśmy wiarygodnym i długoterminowym inwestorem w czasach, kiedy wiele firm prywatnych ogranicza wydatki na rozwój.

– powiedział Piotr Jaworski, Członek Zarządu ds. Sieci i Technologii Orange Polska

Orange Polska chwali się, że jest największym telekomunikacyjnym inwestorem w Polsce. Od 2015 roku spółka przeznaczyła na inwestycje łącznie ponad 16 mld zł. W latach 2021-2025, wydatki na inwestycje w światłowody – własne i spółki Światłowód Inwestycje, której jest współudziałowcem – wyniosą około 4,6 mld zł.

Pomarańczowy operator wybudował lub buduje sieć w ramach POPC w województwach: mazowieckim, zachodniopomorskim, pomorskim, lubuskim, małopolskim, dolnośląskim i śląskim. Łączna długość wybudowanej przez operatora sieci światłowodowej to 25164,21 km – wystarczyłoby, żeby 7 razy okrążyć Polskę. Równolegle z inwestycjami z dofinansowaniem POPC w wielu miejscowościach Orange realizował także inwestycje finansowane w 100% ze środków własnych. W efekcie są miejsca, gdzie sieć światłowodowa Orange obejmuje zasięgiem niemal wszystkie adresy. Rekordzistką pod tym względem jest jedna z najdłuższych wsi w Polsce – małopolska Ochotnica Górna – z wynikiem 97% zasięgu sieci.

Inwestycje w ramach POPC powstają na terenach tak zwanych „białych plam”, czyli w miejscach słabiej zaludnionych, gdzie szanse na doprowadzenie superszybkiego łącza z przyczyn biznesowych są mniejsze. Wyrównują tym samym szanse mieszkańców głównie wsi i małych miasteczek do edukacji, zdalnej pracy, prowadzenia biznesu w sieci, czy załatwiania codziennych spraw online. Jak pokazują badania, brak Internetu to jeden z istotniejszych czynników wykluczenia społeczno-cyfrowego. Powstająca w ramach POPC sieć jest dostępna dla wszystkich operatorów, którzy chcą świadczyć klientom usługi detaliczne.

Mimo ogromnej skali zrealizowanych już projektów, w Polsce nadal istnieją miejsca, gdzie brakuje odpowiedniej jakości dostępu do sieci. Potrzeby inwestycyjne w skali kraju są wciąż duże. Orange Polska jest zdeterminowany do dalszych inwestycji i liczy na to, że kolejne programy operacyjne pozwolą wyrównać szanse Polaków na dostęp do internetu i zbudować zasięg na obszarach tak zwanych białych plam, gdzie realizacja sieci światłowodowej jest szczególnie trudna. Prócz finansowania, dla inwestorów ważne jest także sprzyjające inwestycjom otoczenie regulacyjne. Istotną kwestią jest również organizacja całego procesu, w tym dostępność i jakość kadr wykonawczych.

