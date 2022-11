Orange przyspieszy do 10 Gb/s. Ruszają testy Światłowodu Pro 10.0

Orange zapowiada ofertę Światłowód Pro 10.0, czyli dostęp do internetu FTTH o teoretycznej przepustowości do 10 Gb/s. Do rynkowego debiutu oferty nie dojdzie zbyt szybko, jednak o zaletach nowego rozwiązania od poniedziałku będą się mogli przekonać zainteresowani klienci.

Na dzisiejszym spotkaniu prasowym Orange zapowiedział wprowadzenie Światłowodu Pro 10.0, czyli szybkiego internetu FTTH o przepustowości do 10 Gb/s. Jest to maksymalna teoretyczna prędkość, jaką gwarantuje zastosowana technologia XGSPON, natomiast szybkość internetu, jaką użytkownik może osiągnąć na swoim urządzeniu to 8 Gb/s.

Te wartości potwierdzają testy przeprowadzone podczas spotkania – maksymalna wartość pobierania w teście SpeedTest.pl sięgała nawet 8200 Mb/s, niewiele mniejsza jest prędkość wysyłania – tu wynik zbliżał się do 8100 Mb/s. Wartość ping to zaledwie 2 ms.

Orange przewiduje internet o takich szybkościach nie tylko jako ofertę dla najbardziej wymagających, profesjonalnych użytkowników, ale także jako rozwiązanie dla większej domowej sieci, w której będzie można dzięki temu podłączyć wiele urządzeń bez utraty jakości połączenia. W sumie, dzięki tak wysokiej przepustowości po Wi-Fi można podłączyć nawet 256 urządzeń jednocześnie.

Tak duże szybkości internetu to także możliwość strumieniowego odbioru obrazu w rzeczywistości wirtualnej. Podczas spotkania zaproszeni dziennikarze mogli VR-owo zajrzeć do katedry Notre Dame. Robiący wrażenie przekaz nadawany był z serwerów we Francji.

Kiedy Orange zaproponuje Światłowód Pro 10.0 klientom? Tego operator dokładnie nie precyzuje. By nie zdradzać planów przedwcześnie, mówi o „kolejnych miesiącach”, nie przybliżając ani daty, ani tym bardziej możliwych cen nowej oferty. Wiadomo, że usługa nie pojawi się w bieżącym roku.

Orange zaprasza na testy światłowodu 10 Gb/s

Choć data startu usługi nie została jeszcze ujawniona, o jej zaletach będą się mogli przekonać wszyscy zainteresowani. Już od przyszłego tygodnia, od 21 listopada. klienci będą mogli sprawdzić możliwości technologii XGSPON w wybranych salonach w Gdańsku, Łodzi, Krakowie, Poznaniu i Warszawie.

Specjalne stanowiska do testowania nowego, superszybkiego światłowodu pojawią się w sześciu miastach:

w Gdańsku w Galerii Bałtyckiej,

w Galerii Bałtyckiej, w Łodzi w Manufakturze,

w Manufakturze, w Poznaniu w Galerii Pestka,

w Galerii Pestka, w Krakowie w Galerii Zakopiańskiej,

w Galerii Zakopiańskiej, w Warszawie w Miasteczku Orange oraz w Domu Handlowym Sezam.

Wprowadzenie Światłowodu Pro 10.0 operator uzasadnia potrzebami klientów, których potrzeby rosną z roku na rok. Domowe sieci wykorzystywane są do streamingu wideo 4K, do pobierania i grania w gry, do wirtualnej rzeczywistości czy rozwiązań smart home. Internet o przepustowości 10 Gb/s zdaniem Orange będzie doskonałym rozwiązaniem dla domów, gdzie kilku użytkowników korzysta równocześnie z wielu urządzeń. Przewiduje je także jako rozwiązanie dla małych firm. Podobna usługa światłowodu 10 Gb/s oferowana jest już w hiszpańskim oddziale Orange.

Orange ruszył z wdrożeniem usług światłowodu dziesięć lat temu, a obecnie w jego zasięgu znajduje się blisko 7 milionów gospodarstw domowych. Z sieci korzysta milion klientów. Orange dostarcza światłowód w technologii FTTH (Fiber To The Home), czyli do samego mieszkania.

