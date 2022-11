Kto ma najszybsze 5G w Polsce? Od teraz powie o tym SpeedTest.pl

SpeedTest.pl co miesiąc podaje rankingi o szybkości internetu w Polsce, jednak dotąd brakowało w nich dokładniejszego spojrzenia na sieci 5G. Od teraz jednak twórcy testu będą stale informować o rezultatach osiąganych także z wykorzystaniem tej technologii.

Wczoraj informowaliśmy o najnowszym rankingu SpeedTest.pl za październik 2022 r. Uśrednione wyniki obejmowały również 5G, jednak nie znalazło to zauważalnego odzwierciedlenia w ostatecznych rezultatach pomiarów dokonanych także w 3G i głównie 4G.

Dziś SpeedTest.pl zapowiedział jednak, że rusza z nowym cyklicznym rankingiem internetu 5G, który będzie ukazywał się jako część rankingu mobilnego. Na tę decyzję wpłynęły wzrost popularności technologii piątej generacji, zwiększenie zasięgu sieci 5G, coraz większa penetracja urządzeń oraz wzrost liczby testów w aplikacjach SpeedTest.pl. Obecnie testy 5G stanowią ponad 5% wszystkich pomiarów w sieciach mobilnych.

Ranking 5G w październiku 2022

Jeżeli chodzi o pierwsze miejsce, wyniki zestawienia nie powinny nikogo dziwić. Liderem w kategorii 5G ze średnią prędkością pobierania 139,2 Mb/s jest Plus, jako jedyny operator posiadający dedykowane pasmo pod rozwój sieci w tym standardzie (2600 MHz). Według SpeedTest.pl prędkość 5G Plusa utrzymuje się od co najmniej roku na stabilnym poziomie, co sugeruje, że pojemność sieci jest wciąż w dobrej kondycji.

Pozostali operatorzy oferujący 5G na pasmach współdzielonych z LTE osiągają prędkości pobierana na poziomie 66-72 Mb/s, wyraźnie odstają wynikami. Oto pełna tabela.



W sumie ranking mobilny SpeedTest.pl bazował na około 254 tysiącach pomiarów w sieciach 3G, 4G LTE i 5G, wykonanych w aplikacjach dla Android i w aplikacji dla iOS. Średnia prędkość pobierania dla całej kategorii wyniosła 42,4 Mb/s, wysyłania – 11 Mb/s, a opóźnienia – 31 ms i były praktycznie na takim samym poziomie jak za całe I półrocze 2022.

Zdaniem SpeedTest.pl widać, że sytuacja ustabilizowała się po silnych wzrostach prędkości pobierania danych w czasie pandemii, kiedy to sieci intensywnie rozbudowywały infrastrukturę.

