Orange: rozmawiamy mniej, ale coraz częściej przez VoLTE lub WiFi Calling

Orange podsumował ruch w swojej sieci, generowany przez użytkowników w 2023 roku. Zwiększył się transfer danych, nie słabnie, a nawet rośnie, popularność SMS-ów, chociaż telefonicznych rozmów głosowych było mniej.

Łącznie użytkownicy sieci mobilnej Orange przesłali w 2023 roku 2 047 285 TB danych. W porównaniu do roku 2022 daje to 11% wzrostu. To dużo, ale dynamika jest wyraźnie mniejsza niż rok wcześniej, gdy wzrost wynosił 20%.

Przeważająca większość danych, bo aż 96% była przesłana w technologii LTE. Na popularności powoli zyskuje technologia 5G, która osiągnęła już 1,5-procentowy udział w mobilnej transmisji danych. W 2022 roku udział 5G był na poziomie promili, operator odnotował więc kilkukrotny wzrost. Za pozostałą część (2,5%) odpowiada transmisja w 2G i 3G, z których z roku na rok korzysta coraz mniej klientów Orange.

Użytkownicy pomarańczowej sieci przez cały 2023 rok przeprowadzili 1,2 miliarda godzin rozmów w sieci mobilnej. To o kilka procent mniej niż w roku poprzednim. Według Orange nie musi to oznaczać, że rozmawiamy mniej – prawdopodobnie część rozmów przeniosła się na komunikatory, wykorzystujące mobilną transmisję danych.

W siei mobilnej 65% rozmów głosowych odbyło się technologii VoLTE lub WiFi Calling. To prawie 10% więcej niż w poprzednim roku.

Co ciekawe, mimo prognoz końca wiadomości tekstowych w 2023 roku klienci Orange chętniej niż w 2022 r. pisali SMS-y. Wysłali ich 17% więcej niż w rok temu, osiągając zawrotną liczbę prawie 12,5 miliarda.

Największy ruch w grudniu

Jak co roku, miesiącem, w którym klienci Orange wykorzystywali najwięcej danych, był grudzień. W okresie świąt i końca roku cały ruch w sieci mobilnej w porównaniu do 2022 r. wzrósł o kilka procent. Z drugiej strony w czasie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku klienci Orange rozmawiali przez telefony nieco mniej niż w poprzednim roku. Pik rozmów przypada na północ w Sylwestra, za to najwięcej SMS-ów przesłano 24 grudnia. Łącznie użytkownicy pomarańczowej sieci wysłali ponad 100 milionów świąteczno-noworocznych wiadomości tekstowych. Do tych statystyk nie są wliczane wiadomości przesyłane w technologii RCS.

Gigantyczny ruch w sieci światłowodowej

W 2023 roku w sieci stacjonarnej użytkownicy przesłali łącznie 6 788 906 TB danych, co daje 25-procentowy wzrost względem 2022 roku. Z tego za 75% odpowiada światłowód. Jest on także coraz chętniej wykorzystywany – wzrost względem 2022 roku wyniósł prawie 45%.

Najpopularniejszą prędkością jest 300 Mb/s, wybiera ją blisko połowa klientów sieci stacjonarnej. Starsze technologie – zarówno ADSL, jak i VDSL – odnotowały po raz kolejny spadki w ilości przesyłanych danych.

