T-Mobile w 2023 roku. Więcej klientów, rosnące przychody, koniec 3G i przyspieszenie 5G

T-Mobile opublikował wyniki finansowe i operacyjne za rok 2023. Operator odnotował wzrost liczby klientów i przychodów. Wzrost nastąpił we wszystkich segmentach, mimo wciąż niesprzyjającej sytuacji makroekonomicznej. Magentowi wyłączyli sieć 3G, rozpędzając jednocześnie 5G.

Na koniec 2023 r. liczba klientów usług mobilnych T-Mobile wynosiła 12,6 miliona, co oznacza przyrost w ciągu roku o 81 tysięcy. Wynik ten udało się osiągnąć mimo dezaktywacji około 250 tysięcy kart SIM oferowanych w ramach akcji pomocowej uchodźcom z Ukrainy. Na koniec 2023 roku 4,395 mln klientów korzystało z usług na kartę, natomiast 8,198 mln miało zawarte umowy.

Magentowy operator mógł także pochwalić się pozytywnym wynikiem przenośności numerów w każdym z czterech kwartałów roku. Jednocześnie liczba klientów szerokopasmowego internetu stacjonarnego operatora (fixed broadband) wzrosła do 260 tysięcy, czyli o ponad 100 tysięcy w stosunku do roku 2022.

T-Mobile wylicza, że ciągle rosnącym powodzeniem wśród klientów cieszyły się pakiety usług, zawierające oprócz usług głosowych także ofertę rozrywki. Wraz ze wzrostem zasięgu popularność zyskiwał internet światłowodowy.

W ubiegłym roku operator zawarł umowy hurtowe z operatorem Vectra oraz Polskim Światłowodem Otwartym, które z czasem pozwolą mu dotrzeć z ofertą do nawet 10 milionów polskich gospodarstw domowych. Na koniec roku liczba gospodarstw domowych znajdujących się w zasięgu oferty światłowodowej wyniosła 6,4 miliona.

Zwiększenie liczby klientów oraz wzrost liczby osób wybierających większą liczbę usług i wyższe plany taryfowe przełożył się na wzrost przychodów firmy w skali roku o 362 miliony złotych, a więc 5,5% (r/r).

W roku 2023 wykonaliśmy duży krok naprzód pod względem jakości obsługi, usług, zwiększenia różnorodności ofert i dopasowania ich do potrzeb klientów. Widzimy wyraźnie, że nasza oferta konwergentna zyskuje na popularności, a rozwój zasięgu usług światłowodowych oraz uruchomiona niedawno sieć 5G Bardziej pozwalają docierać z kompletnym wachlarzem usług do kolejnych grup odbiorców

– powiedział Andreas Maierhofer, Prezes Zarządu T-Mobile Polska.

T-Mobile: wyższe koszty działalności

Mimo dobrych wyników Andreas Maierhofer zwraca też uwagę, że wciąż widoczny jest wpływ wzrostu kosztów wynikających z inflacji, które ograniczyły dynamikę wzrostu EBITDA AL w pierwszym kwartale.

Mimo tego poprawialiśmy wynik z kwartału na kwartał, zwłaszcza w ostatnich trzech miesiącach roku, co pozwoliło wypracować wzrost EBITDA AL w wysokości 1% w skali roku. Zamierzamy kontynuować inwestycje w najlepsze doświadczenia klientów oparte na najwyższej jakości sieci oraz obsługi, jak również kompleksowych rozwiązaniach dla klientów indywidualnych i biznesowych

– podsumowuje prezes T-Mobile Polska.

W 2023 r. operator zanotował wyraźny wzrost kosztów działalności, na który składają się między innymi zwiększone o ponad 40% w porównaniu do roku 2022 koszty energii elektrycznej, a także koszty czynszów i opłat ustalanych w euro. Wzrosły także nakłady na wynagrodzenia pracowników, będące konsekwencją decyzji o podwyżce płac podjętej pod koniec 2022 roku.

T-Mobile przekonuje, że jednym z najważniejszych czynników, które długoterminowo pozwolą ograniczyć wpływ wzrostu kosztów energii na wyniki, jest uruchomienie trzech farm fotowoltaicznych i dwóch wiatrowych, produkujących zieloną energię na potrzeby operatora.

W połączeniu ze wzrostem przychodów zaowocowało to wypracowaniem wzrostu całorocznego zysku EBITDA AL do poziomu 1,79 mld zł, a więc o 1% wyższego niż w roku poprzedzającym. W perspektywie czwartego kwartału wzrost EBITDA AL wyniósł 5,3% (r/r).

T-Mobile stawia na konwergencję

Miniony rok to dla T-Mobile przede wszystkim rozwój i sprzedaż usług konwergentnych. W 2023 roku operator poszerzył portfolio kanałów w usłudze MagentaTV o 29, zapewniając tym samym dostęp do 159 kanałów pakietów telewizyjnych. Firma zwiększyła również liczbę tytułów w kolekcji VOD do ponad 1000 materiałów.

W przypadku oferty światłowodowej liczba zamówień zwiększyła się o 20% w stosunku do 2022 r., natomiast liczba sprzedanych usług telewizji wzrosła aż o 87%. Dodatkowo wzrósł udział sprzedaży pakietów usług od operatora. Obecnie ponad 60% kontraktów na światłowód zawieranych w T-Mobile to umowy konwergentne, a więc łączące w sobie co najmniej dwie usługi.

W 2023 roku T-Mobile, jako pierwszy na rynku, umożliwił bezpłatne 90-dniowe testowanie nielimitowanego internetu przez eSIM bez zmiany operatora i bez podpisywania umowy. Pod koniec trzeciego kwartału premierę miała subskrypcyjna oferta bez zobowiązań Red Bull MOBILE z zasięgiem T-Mobile z nielimitowanym internetem na pół roku, dostępna także z kartą eSIM, a w czwartym kwartale operator uruchomił program doceniania klientów Magenta Moments, który zgromadził już 850 tys. użytkowników.

Operator przekonuje, że bardzo dobre wyniki odnotowała ponadto sprzedaż urządzeń sygnowanych marką T: kolejna edycja T Phone, a także T Tablet, który w segmencie tabletów z Androidem osiągnął udział w sprzedaży operatora na poziomie 70%.

Jakość sieci: wyłącznie 3G i coraz więcej 5G

W obszarze technologii T-Mobile prowadził przygotowania do uruchomienia znacznej liczby stacji bazowych sieci 5G Bardziej, działającej w paśmie 3,6 GHz. W tym celu T-Mobile nie tylko zmodernizował ponad 1300 stacji bazowych, ale także przeprowadził program rozbudowy łączy światłowodowych łączących je z siecią T-Mobile. Tylko w ciągu 2023 roku T-Mobile zbudował 700 km własnych łączy światłowodowych, a odsetek stacji C-band podłączonych łączami optycznymi na koniec grudnia wyniósł 87%.

Drugą ważną decyzją z punktu widzenia rozwoju sieci było wyłączenie sieci 3G. Na początku roku T-Mobile podjęło decyzję o przyspieszaniu przebiegu procesu, tak by ostatnie stacje pracujące w tej technologii zakończyły działanie z końcem kwietnia. Operator wdrożył także projekt uruchomienia zasięgu LTE 900 na odzyskanych w ten sposób zasobach częstotliwości – pozwoliło to na zaoferowanie klientom nowszej technologii, która dodatkowo wesprze działanie sieci 5G.

Na koniec roku w magentowej sieci działały łącznie 12 332 stacje bazowe. W zasięgu sieci 5G dostarczanej w technologii DSS (Dynamic Spectrum Sharing) w oparciu o częstotliwości 2,1 GHz znalazło się 60% populacji kraju, a sieć 5G Bardziej – działająca w paśmie C-band – w pierwszej połowie roku 2024 będzie dostępna na ponad 2 tys. stacji bazowych i obejmie zasięgiem ponad 26% społeczeństwa.

Źródło zdjęć: Telepolis.pl, T-Mobile

Źródło tekstu: T-Mobile