Jesteś w T-Mobile? Nie zdziw się, gdy telefon nagle zamilknie

Już za kilka lub w lepszym wariancie za kilkanaście tygodni T-Mobile wyłączy 3G, o wiele szybciej niż zapowiadano, a klientów czekają poważne zmiany. Dla części z nich oznacza to konieczność wymiany telefonu.

We wrześniu 2022 r. T-Mobile ogłosił ostateczny plan wyłączeń 3G. Nie było to wielkim zaskoczeniem, bo podobne działania zapowiadają i częściowo już realizują inni operatorzy, a i sami Megantowi szykowali się do tego od kilku lat.

Z ostatniego, ujawnionego przez T-Mobile planu wyłączeń 3G wynikało, że operacja wygaszania 3G ruszy pod koniec wrześniu 2022 r. na południu Polski. Prace miały posuwać się na północ, tak by całkowite wyłączenie nastąpiło do końca 2023 roku. To już jednak nieaktualne.

T-Mobile przyspiesza wyłączanie 3G

Ogłaszając wrześniowy plan wyłączeń, T-Mobile zapowiadał, że do tej operacji specjalnie się przygotuje, robiąc testy w terenie i analizy wykorzystania sieci. Miały one pomoc w ocenie tego, czy wykryte terminale, a także urządzenia M2M, będą dalej działały. Operator zapowiadał też specjalną akcję komunikacyjną podczas której abonenci mieli być dokładnie informowani o terminach wyłączeń w okolicy.

Najwyraźniej testy przebiegły pomyślnie, bo T-Mobile bez większego rozgłosu i bez nowych komunikatów zamieścił na stronie nowy harmonogram wyłączeń. Wynika z niego, że w 2022 roku wyłączono 3G w trzech rejonach Polski – w okolicach Ciechanowa, Sieradza i Piotrkowa Trybunalskiego.

Natomiast w 2023 klientów T-Mobile czeka niezłe przyspieszenie. Już w styczniu magentowe 3G zniknie m.in. na Podkarpaciu i w okolicach Rybnika, Skierniewic i Suwałk.

Luty przyniesie wyłączenia 3G w kilku rejonach Polski, na północy, jak i na południu, od Śląska po wschodnią część wybrzeża i Mazury.

W marcu wyłączona zostanie pozostała część wybrzeża, zachodnia część kraju czy Małopolska. A w kwietniu magentowe 3G przestanie działać w ostatnich już rejonach Polski, m.in. w Warszawie i okolicach, a także w rejonie Wrocławia, Poznania, Bydgoszczy czy Białegostoku.

Jak widać wcześniejszy plan zakładający wyłączenia idące równomiernie z południa na północ już stracił rację bytu. T-Mobile będzie wyłączał 3G ruchami konika szachowego, a cała operacja ma zakończyć się w kwietniu 2023 roku.

Gdzie i kiedy T-Mobile wyłączy 3G, można sprawdzić na nowej mapie pod adresem:

Po wybraniu województwa i wprowadzeniu nazwy gminy lub powiatu otrzymuje się dokładną informację, którego dnia magentowy operator wyłączy sieć trzeciej generacji.

Co oznacza dla mnie wyłączenie 3G?

T-Mobile wyłącza 3G, by uwolnić zasoby dla nowszych technologii 4G i 5G. Zapewni to lepszy zasięg sieci, wyższą jakość połączeń głosowych, a także szybszy transfer danych. Proces jest nieunikniony, ale daje prawie same korzyści.

Jest też jednak ryzyko, że zmiana dla części klientów przyniesie problemy. Po pierwsze przeważająca część rozmów głosowych będzie się odbywać z wykorzystaniem standardu VoLTE, czyli przez 4G, a nie jak dotąd 3G. Problem w tym, że nie wszystkie nowe telefony, nawet dobre smartfony, mogą zapewnić działanie w tym standardzie. Lista telefonów, które pozwolą na wykorzystanie VoLTE w T-Mobile zamieszczona jest tu:

Co ważne, lista obejmuje modele „z oprogramowaniem udostępnionym przez T-Mobile”. Osoby, które nie znajdą na tej liście swojego urządzenia, będą musiały korzystać ze wciąż dostępnego, ale ograniczonego możliwościami 2G. Z mapy zasięgu T-Mobile wynika, że ten stary standard obejmuje całą Polskę, więc teoretycznie żaden telefon nie powinien nagle tak do końca zamilknąć.

W praktyce może być inaczej i nawet jeżeli telefon będzie się znajdował w zasięgu 2G i logował do sieci, jakość połączeń okaże się zbyt niska. W skrajnym przypadku trzeba będzie kupić nowy telefon. Dotyczy to na przykład użytkowników prostych, klasycznych komórek, w tym telefonów dla seniorów – te urządzenia w większości oferowane były tylko z łącznością 2G/3G. Teraz pozostanie w nich tylko dostępność starszej technologii, a jej działanie może okazać się zawodne.

T-Mobile już wcześniej zapowiadał, że nie zostawi klientów na lodzie, ułatwiając im wymianę karty SIM czy telefonu, gdyby stare nie działały. Zdaniem operatora, nie powinno być też problemu z zasięgiem, bo pokrycie 4G jest już wystarczające w całej Polsce, a uwolnienie częstotliwości z 3G dla 4G zapewni jeszcze większą dostępność usług.

