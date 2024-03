T-Mobile sypie gigabajtami. Jest ich tyle, że ciężko wszystkie zużyć

W T-Mobile na kartę można zyskać nawet 5200 GB ekstra przez rok z możliwością szybkiego surfowania po Internecie dzięki 5G Bardziej. A to wszystko po spełnieniu prostych warunków.

Magentowe 5G Bardziej pozwala na szybki transfer danych, ale do szczęścia przyda się również odpowiednio zasobny w gigabajty pakiet danych. Paczka ekstra, która czeka na użytkowników oferty T-Mobile na kartę, da im imponujące pole do działania. Nauka, praca, hobby, streaming filmów i seriali – 5200 GB ekstra przez rok z pewnością wystarczy na wszystkie te aktywności. Osoby korzystające z tej oferty mogą nie tylko na gigabajty, ale też miłe niespodzianki dostępne w aplikacji Mój T-Mobile. Są wśród nich na przykład bilety do kin Cinema City w całej Polsce za 10 zł w każdy czwartek.

Zgarnij pulę w jedną chwilę

Aby skorzystać z oferty i cieszyć się przez rok paczką z nawet 5200 GB ekstra, wystarczy włączyć ofertę GO! L za 45 zł co 30 dni. W ramach pakietu użytkownicy otrzymają nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y oraz pakiet 60 GB (30 GB w ramach oferty i 30 GB po doładowaniu) co 30 dni. Wszystko to z dostępem do technologii 5G Bardziej, która pozwala nabrać prawdziwego rozpędu.

Już na początku użytkownik otrzyma 200 GB na start na 30 dni za aktywację oferty GO! L, a do tego 200 GB na 30 dni za udzielenie zgód marketingowych. Teraz wystarczy uruchomić aplikację Mój T-Mobile, włączyć ofertę „Rok Internetu” i gotowe. Każdy miesiąc to dodatkowe 400 GB, i tak przez 12 miesięcy. Razem do zgarnięcia jest nawet 5200 GB do wykorzystania przez 365 dni.

Na tym dodatki, z których skorzystać mogą użytkownicy magentowej sieci, się nie kończą. Czekają na nich również regularnie udostępniane atrakcyjne oferty w ramach programu doceniania klientów Magenta Moments, który znajdą w aplikacji Mój T-Mobile. I nie chodzi tylko o zniżki na bilety do Cinema City.

Dodatkowe informacje o ofercie można znaleźć pod tym adresem.

