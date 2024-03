W Play światłowód dla domu już za 50 zł, a do tego Netflix w cenie

Play wprowadza nowe promocje dla domu. To światłowód z dostępem do platformy Netflix już od 50 zł miesięcznie oraz bogata oferta telewizyjna.

Operator sieci Play rusza z nową ofertą szybkiego światłowodu oraz nowoczesnej telewizji. Dla wszystkich, którzy potrzebują stabilnego łącza internetowego oraz bogatej oferty telewizyjnej, Fioletowi przygotowali nową propozycję z dodatkowymi korzyściami, w tym dostępem do serwisu Netflix w cenie abonamentu.

Światłowód z dostępem do Netflixa

Play chwali się, że jego światłowód to komfort korzystania z superszybkiego łącza w supercenie. Operator proponuje kilka wariantów prędkości, dzięki czemu każdy może wybrać opcję dopasowaną do własnych potrzeb. Wszystkie pozwalają płynnie surfować po sieci, a zaczyna się od opcji z prędkością do 300 Mb/s w cenie od 50 zł miesięcznie (po rabatach dla klientów Play). W cenie abonamentu jest dostęp do platformy Netflix.

Na najbardziej wymagających użytkowników czeka łącze o prędkości do 5 Gb/s. Dzięki niemu można korzystać z wielu urządzeń i aplikacji jednocześnie, szybko pobierać duże pliki, oglądać filmy w jakości 4K czy komfortowo grać online.

Wielbiciele filmowych i serialowych emocji powinni docenić fakt, że w ramach powyższych ofert zyskują dostęp do Netflixa na cały okres umowy. W serwisie można znaleźć popularne i nagradzane filmy, seriale i programy, w tym oryginalne produkcje, takie jak Stranger Things, Wiedźmin, Bridgertonowie czy Śnieżne Bractwo, z możliwością oglądania bez ograniczeń na telefonie, tablecie, laptopie i telewizorze, także w trybie offline.

Telewizyjna rozrywka dla domu

Play przygotował również propozycję dla wszystkich, którzy oferty światłowodu z dostępem do Netflixa w cenie abonamentu chcą połączyć z bogactwem różnorodnych kanałów w telewizyjnych. W zależności od wybranej opcji, dostępnych jest nawet 197 kanałów, w tym Filmbox, Cinemax, Eleven Sports, a także Viaplay Medium i Canal+ Seriale i Filmy w cenie abonamentu. To szeroki wachlarz telewizyjnej rozrywki dla domu, w którym każdy fan filmów, seriali czy sportowych emocji może znaleźć coś dla siebie.

Szczegóły promocji oraz możliwość zakupu dostępne są w salonach, poprzez infolinię operatora pod numerem 813 813 813 oraz na stronie play.pl.

