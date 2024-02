Koniec z wybieraniem platformy streamingowej. Plus wprowadza pakiet z wszystkimi naraz

Plus zamierza udostępnić swoim klientom pakiet All in Streaming. Użytkownicy zyskają dostęp do trzech głównych platform streamingowych.

Na rynku pojawia się coraz więcej platform streamingowych, przez co internauci muszą nieraz wybierać, na którego dostawcę treści w tym miesiącu wydać pieniądze. Plus zamierza wyjść naprzeciw potrzebom klientów, dlatego wkrótce do oferty zostanie dodany pakiet zbiorczy. Dostępny od 4 marca pakiet All In Streaming to odpowiedź na rosnące oczekiwania użytkowników, którzy pragną mieć dostęp do różnorodnych filmów i seriali na różnych platformach streamingowych, unikając jednocześnie wysokich opłat za każdą z osobna.

All in Streaming w Plusie

All In Streaming obejmuje platformę Disney+ z bogatą ofertą produkcji od Disney, Marvel, Gwiezdnych Wojen, Pixara, National Geographic i Star. Znajduje się w nim również HBO MAX, który jest domem dla kultowych seriali i filmów od HBO, Warner Bros., DC, Cartoon Network i Max Originals. Polsat Box Go Plus zapewnia dostęp do 34 popularnych kanałów telewizyjnych, ponad 40 tysięcy godzin materiałów VOD bez reklam oraz różnorodnych seriali, programów rozrywkowych i wiele więcej.

Dla abonentów z umową na 24 miesiące, korzystanie z tego obszernego pakietu kosztuje 49,99 zł miesięcznie. Co więcej, w zależności od wybranego abonamentu, klienci mogą korzystać z platform przez 3 lub 6 miesięcy w prezencie. Przy abonamentach głosowych od 69 zł miesięcznie z umową na 2 lata, klienci otrzymują 6 miesięcy w prezencie. Przy niższych abonamentach – 3 miesiące.

Źródło zdjęć: Telepolis (Lech Okoń)

Źródło tekstu: materiały prasowe oprac. własne