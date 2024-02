Apple ID może zniknąć. Będzie nowa nazwa

Apple ID to znana wszystkim użytkownikom iPhone'ów (i nie tylko) nazwa, która wkrótce może się zmienić na coś bardziej oczywistego.

Wiele wskazuje na to, że firma z Cupertino rozważa planuje rebranding Apple ID. na Apple Account (Konto Apple). Serwis MacRumors poinformował, powołując się na źródła związane z amerykańskim gigantem, że może się to stać jeszcze w tym roku.

Apple ID to konto, które użytkownikom produktów firmy Apple daje dostęp do usług tej firmy, takich między innymi jak iCloud czy App Store. Opcja utworzenia Apple ID i zalogowania się do niego jest dostępna na wszystkich platformach Apple i jest tak już od ponad dekady. Dzięki Apple ID użytkownicy mogą kupować aplikacje i muzykę, bezprzewodowo synchronizować dane między urządzeniami za pomocą iCloud oraz dokonywać zakupów w sklepie internetowym firmy Apple.

Zgodnie z najnowszymi doniesieniami, zmiana nazwy z Apple ID na Apple Account nastąpi w późniejszych miesiącach 2024 roku, prawdopodobnie wraz z wydaniem systemów iOS 18 i macOS 15. Jeśli rebranding rzeczywiście będzie miał miejsce, nowa nazwa pojawi się w aplikacjach systemowych oraz na stronach internetowych giganta z Cupertino. Już teraz w wielu miejscach jest używany termin konto Apple, jednak nie jako nazwa własna. Wkrótce może się to zmienić.

Obecnie nie jest jasne, dlaczego Apple rozważa zmianę Apple ID na Apple Account. Warto jednak wziąć pod uwagę fakt, że Amerykanie często mają gotowych wiele nazw marketingowych przed wprowadzeniem nowych produktów. Na przykład w przypadku systemu operacyjnego dla niedawno wydanego zestawu słuchawkowego Vision Pro, firma Apple użyła w swoich wewnętrznych testach trzech różnych nazw – realityOS, xrOS i VisionOS. W związku z tym istnieje możliwość, że z tego czy innego powodu branding konta Apple może nie zostać zrealizowany.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: MacRumors