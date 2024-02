W 10 lat Apple sprzedał iPhone'y warte 1,65 bln dolarów

To, na co Apple nie może narzekać, to bardzo dobra sprzedaż iPhone'ów, szczególnie w 2023 roku, gdy amerykański gigant w końcu prześcignął koreańskiego Samsunga. Z danych zebranych przez serwis AltIndex wynika, że przez ostatnią dekadę sprzedaż smartfonów przyniosła firmie z Cupertino przychód w wysokości 1,65 biliona dolarów.

W minionym roku iPhone'y sprzedawały się wyjątkowo dobrze. Na globalny rynek trafiło łącznie aż 235 mln tych urządzeń, co dało Amerykanom udział na poziomie 20%. Dobra sprzedaż przekłada się na wysokie przychody. W 10 lat zebrało się tego 1,65 bln dolarów (6,63 bln zł).

Od momentu wprowadzenia na rynek w 2007 roku, iPhone jest kluczowym produktem firmy Apple, a jego udział w przychodach giganta stale rośnie. Zdaniem serwisu AltIndex, większość jego osiągnięć można przypisać zdolności Apple'a do utrzymywania konkurencyjności swoich smartfonów i zapewniania właściwej kombinacji komfortu użytkowania i atrakcyjności symbolicznego statusu.

W pierwszym kwartale roku obrotowego 2009 sprzedaż iPhone'ów stanowiła około jednej czwartej całkowitych przychodów Apple'a. Liczba ta wzrosła do 58% w pierwszym kwartale roku budżetowego 2024. Liczba sprzedanych urządzeń giganta z Cupertino wzrosła ze 153,4 miliona w 2013 roku do 235 milionów w 2023 roku, czyli o 53% w ciągu dekady.

Według Statisty i oficjalnych danych firmy, roczne przychody ze sprzedaży iPhone'a w ciągu ostatnich dziesięciu lat praktycznie się podwoiły. W roku finansowym 2014 gigant technologiczny zarobił 101,9 miliarda dolarów na sprzedaży iPhone'ów. Cztery lata później liczba ta wzrosła do 166,2 miliarda dolarów. Po znacznym spadku przychodów w latach 2019 i 2020, kiedy konsumenci na całym świecie obcięli swoje budżety w związku z pandemią, sprzedaż iPhone'ów wzrosła o prawie 40% rok do roku i osiągnęła 191,9 miliarda dolarów w roku finansowym 2021.

To jednak nic w porównaniu z latami 2022 i 2023, rekordowymi latami sprzedaży iPhone'ów. W ciągu dwóch lat Apple zarobił na sprzedaży iPhone'ów ponad 405 miliardów dolarów, co jest najwyższym wynikiem w dotychczasowej historii. Chociaż przychody nieznacznie spadły w pierwszym kwartale roku budżetowego 2024, sprzedaż iPhone’ów nadal przyniosła prawie 70 miliardów dolarów, zwiększając łączne dziesięcioletnie przychody do aż 1,65 biliona dolarów.

Ponad 2,3 miliarda iPhone'ów w 10 lat

Oprócz praktycznego podwojenia przychodów, w ciągu ostatniej dekady roczne dostawy iPhone'ów również wzrosły, ale o 53%. W 2013 roku Apple sprzedało 153,4 miliona iPhone'ów. Do 2013 roku liczba ta wzrosła do 231,5 mln, co stanowi drugą najwyższą liczbę w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Chociaż sprzedaż iPhone'a znacznie spadła w latach 2014-2019, do 190,6 miliona sztuk, globalny popyt na smartfony Apple'a zaczął ponownie rosnąć w 2020 roku, co nadal trwa.

Po osiągnięciu 206,1 mln w 2020 roku, dostawy iPhone'ów wzrosły do 234,0 mln w 2022 roku, a następnie w ubiegłym roku osiągnęły najwyższy w historii poziom 235 mln. To spowodowało, że całkowita sprzedaż iPhone'a Apple w ostatniej dekadzie osiągnęła aż 2,3 miliarda sztuk. Dla porównania, jego największy rywal, Samsung, sprzedał w tym okresie o 800 milionów smartfonów więcej.

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl

Źródło tekstu: AltIndex