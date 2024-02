Apple zaliczył kolejny udany kwartał. Padło sporo rekordów

Firma Apple ogłosiła wyniki finansowe za ostatni kwartał 2023 roku. Tim Cook poinformował, że gigant osiągnął rekordowe przychody w ponad 20 krajach i regionach, w tym również w Polsce.

30 grudnia 2023 roku firma Apple zakończyła pierwszy kwartał roku fiskalnego 2024, co odpowiada czwartemu kwartałowi minionego roku kalendarzowego. Gigant z Cupertino wypracował w tym czasie przychód w wysokości 119,575 mld dolarów (474,5 mld zł). To o 2,1% więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Zysk netto za 4Q2023 wyniósł 33,916 mld dolarów (135 mld zł), o 13,1% więcej niż w 4Q2022.

Podczas konferencji prasowej dyrektor generalny Apple'a, Tim Cook, powiedział, że kierowana przez niego firma osiągnęła rekordowe przychody w ponad dwudziestu krajach i regionach, w tym rekordy wszech czasów w Europie i pozostałej części regionu Azji i Pacyfiku. Apple nadal odnotowuje mocny dwucyfrowy wzrost na wielu rynkach wschodzących, z rekordami wszech czasów w Malezji, Meksyku, na Filipinach, w Polsce i Turcji, a także w Indiach, Indonezji, Arabii Saudyjskiej i Chile.

W całym roku finansowym 2023 firma Apple wypracowała przychód w wysokości 383,285 mld dolarów (1,59 bln zł, -2,8% rok do roku) oraz zysk netto w wysokości 96,995 mld dolarów (403 mld zł, -2,8%).

iPhone'y zarabiają coraz więcej

Ponad połowa kwartalnych przychodów Apple'a pochodziła w minionym kwartale ze sprzedaży iPhone'ów. Te przyniosły firmie 69,702 mld dolarów (277 mld zł). Oznacza to wzrost o 6,0% w porównaniu z ostatnim kwartałem 2022 roku (czyli pierwszym kwartałem roku fiskalnego 2023). Mniej zarobiły iPady, zaliczając spadek o 25,3% do 7,023 mld dolarów (28 mld zł). Gorzej było również w segmencie Wearables, Home and Accessories – tu przychód w 4Q2023 wyniósł 11,953 mld dolarów (47,5 mld zł), o 11,3% mniej niż rok wcześniej.

Największy przychód w Amerykach

A gdzie Apple zarabia najwięcej? W Amerykach oczywiście, gdzie w minionym kwartale osiągnął przychód w wysokości 50,430 mld dolarów (200 mld zł). To o 2,3% więcej niż rok wcześniej. Bardziej, bo o 9,8%, wrósł przychód osiągnięty w Europie – do 30,397 mld dolarów (121 mld zł). Z kolei w Japonii przychód Apple'a wzrósł aż o 15,0%, do 7,767 mld dolarów (31 mld zł). Gorzej było w Chinach – tu przychód spadł o 12,9% do 20,819 mld dolarów (83 mld zł).

Dzisiaj Apple informuje o wzroście przychodów za grudniowy kwartał napędzanym sprzedażą iPhone'ów i rekordowymi przychodami w usługach. Z przyjemnością informujemy, że nasza baza zainstalowanych aktywnych urządzeń przekroczyła już 2,2 miliarda, osiągając rekordowy poziom we wszystkich produktach i segmentach geograficznych. A ponieważ klienci zaczynają doświadczać niesamowitego Apple Vision Pro jutra, jesteśmy jak zawsze zaangażowani w dążenie do przełomowych innowacji – zgodnie z naszymi wartościami i w imieniu naszych klientów.

– powiedział Tim Cook, CEO Apple'a

Źródło zdjęć: Mykola Churpita / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Apple