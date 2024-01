Samsung z ogromnym spadkiem zysku w 4Q2023 i całym roku

Samsung zamknął 2023 rok z niemal 85% spadkiem zysku operacyjnego, w porównaniu z 2022 rokiem. Zysk operacyjny w ostatnim kwartale minionego roku był z kolei o 34,5% niższy niż rok wcześniej.

Samsung Electronics "pochwalił się" wynikami finansowymi za czwarty kwartał 2023 roku oraz cały miniony rok obrachunkowy. Przez trzy miesiące koreańska firma wypracowała przychód w wysokości 67,78 bln wonów (203 mld zł), o 3,8% niższy niż rok wcześniej. W tym samym czasie zysk operacyjny Samsunga spadł o 34,6%, do 2,82 bln wonów (8,5 mld zł). Osiągnięte wyniki były lepsze niż w trzecim kwartale 2023 roku, co Samsung tłumaczy lepszym wynikiem w segmencie pamięci ze względu na wyższe ceny oraz utrzymującą się wysoką sprzedaż wyświetlaczy premium.

W całym 2023 roku przychód Samsunga wyniósł 258,94 bln wonów (776 mld zł), o 14,3% mniej niż w 2022 roku. Przełożyło się to na zysk operacyjny w wysokości zaledwie 6,57 bln wonów (20 mld zł). To aż o 84,9% mniej niż rok wcześniej.

Dział mobilny: przychód w dół, zysk w górę

Działy Mobile eXperience oraz Networks przyniosły w 4Q2023 łączny przychód w wysokości 25,04 bln wonów (75 mld zł). Oznacza to spadek o 6,9% w porównaniu z ostatnim kwartałem 2022 roku. Zysk operacyjny wzrósł za to aż o 60,6%, do 2,73 bln wonów (8,2 mld zł). W porównaniu z 3Q2023 było jednak słabiej o 17,3%, co wynika przede wszystkim z niższej sprzedaży smartfonów Samsunga w ostatnim kwartale roku, gdy rynkiem zdecydowanie rządzi Apple.

Samsung liczy na to, że w pierwszym kwartale 2024 roku poprawią się wyniki w części działu odpowiedzialnej za smartfony premium. To z powodu debiutujących właśnie na rynku flagowych smartfonów z serii Galaxy S24.

Inne działy Samsunga

Wyniki finansowe pozostałych działów Samsung Electronics za 4Q2023 wyglądały tak:

DS Division (półprzewodniki) – przychód 21,69 bln wonów (65 mld zł, +8,1% rok do roku), strata operacyjna 2,18 bln wonów (6,5 mld zł, rok wcześniej było 270 mld wonów zysku),

(65 mld zł, +8,1% rok do roku), strata operacyjna (6,5 mld zł, rok wcześniej było 270 mld wonów zysku), SDC (wyświetlacze) – przychód 9,66 bln wonów (29 mld zł, +3,5%), zysk operacyjny 2,01 bln wonów (6 mld zł, +4,4%),

(29 mld zł, +3,5%), zysk operacyjny (6 mld zł, +4,4%), Visual Display i Digital Appliances – przychód 14,26 bln wonów (43 mld zł, -8,5%), strata operacyjna 0,05 mld wonów (0,15 mld zł, -99,9% rok do roku).

Źródło zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl

Źródło tekstu: Samsung