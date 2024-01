Apple przegonił Samsunga. Nie tylko w 4Q2023

Firma International Data Corporation (IDC) podała wstępne dane na temat globalnego rynku smartfonów w czwartym kwartale oraz całym 2023 roku. Wynika z nich, że największe powody do niezadowolenia może mieć Samsung, który dał się wyprzedzić Amerykanom.

Ze wstępnych danych zebranych przez firmę IDC wynika, że w czwartym kwartale 2023 roku na światowe rynki trafiło 326,1 mln smartfonów, o 8,5% więcej niż rok wcześniej. Tym samym rynek odbił od dna, co dobrze wróży na przyszłość. W całym 2023 roku na rynek trafiło 1,17 mld smartfonów, czyli o 3,2% mniej niż w całym 2022 roku.

Apple liderem czwartego kwartału

Czwarty kwartał roku tradycyjnie należy do firmy Apple, która sprzedaje wtedy swoje najnowsze, dopiero co zaprezentowane iPhone'y. Nie inaczej było w minionym roku, gdy amerykański gigant dostarczył na globalny rynek 80,5 mln smartfonów, o 11,6% więcej niż przed rokiem. Powodów do zadowolenia nie ma raczej Samsung, który jako jedyny w TOP5 był na minusie. Na rynek w 4Q2023 trafiły 53 mln smartfonów Galaxy, o 10,9% mniej niż w 4Q2022. Bardzo wysoki wzrost dostaw zanotowała za to firma Transsion, producent smartfonów marek Infinix, Itel oraz Tecno (+68,6% rok do roku).

Dostawca 4Q2023 4Q2022 Zmiana rok do roku Wielkość dostaw Udział w rynku Wielkość dostaw Udział w rynku Apple 80,5 mln 24,7% 72,1 mln 24,0% +11,9% Samsung 53,0 mln 16,3% 59,5 mln 19,8% -10,9% Xiaomi 40,7 mln 12,5% 33,2 mln 11,0% +22,7% Transsion 28,2 mln 8,6% 16,7 mln 5,6% +68,6% Vivo 24,1 mln 7,4% 22,9 mln 7,6% +5,1% Inni 99,5 mln 30,5% 96,1 mln 32,0% +3,5% RAZEM 326,1 mln 100% 300,6 mln 100% +8,5%



Samsung zdetronizowany

To, że Apple jest liderem globalnego rynku smartfonów w ostatnim kwartale każdego roku, nikogo już nie dziwi. Jednak palma pierwszeństwa w stosunku do całego roku od wielu lat należała do Samsunga. Teraz jednak Koreańczycy dali się pokonać Amerykanom i pierwszy raz od 2010 roku mamy sytuację, w której to nie Samsung jest numerem 1 rankingu.

Dostawca 2022 2021 Zmiana rok do roku Wielkość dostaw Udział w rynku Wielkość dostaw Udział w rynku Apple 234,6 mln 20,1% 226,3 mln 18,8% +3,7% Samsung 226,6 mln 19,4% 262,2 mln 21,7% -13,6% Xiaomi 145,9 mln 12,5% 153,2 mln 12,7% -4,7% Oppo 103,1 mln 8,8% 114,4 mln 9,5% -9,9% Transsion 94,9 mln 8,1% 72,6 mln 6,0% +30,8% Inni 361,8 mln 31,0% 377,2 mln 31,3% -4,1% RAZEM 1166,9 mln 100% 1205,9 mln 100% -3,2%



