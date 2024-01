Tak mogą wyglądać iPhone 16 Pro i iPhone 16 Pro Max. Co się zmieni?

MacRumors opublikował nowe informacje na temat przyszłych iPhone'ów z serii 16 Pro. Rewolucji w wyglądzie nie będzie, ale jest kilka zmian w projekcie.

iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro oraz iPhone 15 Pro Max na dobre zadomowiły się na rynku, więc pora już myśleć o ich następcach. W serwisie MacRumors pojawiła się publikacja z renderami, które rzekomo przestawiają smartfony iPhone 16 Pro oraz iPhone 16 Pro Max na dosyć wczesnym etapie ich rozwoju, jednak z dużym prawdopodobieństwem właśnie tak te urządzenia będą wyglądać, gdy trafią na rynek. Opierają się one na wewnętrznych projektach firmy Apple.

Zobacz: iPhone 15 Pro – test. Takie 9/10, ale bez emocji

Na pierwszy rzut oka nic się nie zmieni, a nadchodzące smartfony będą wyglądać tak samo, jak ich poprzednicy z 2023 roku. Jak zwykle jednak, diabeł tkwi w szczegółach. Urządzenia zachowają tytanową ramkę 15-tek, jednak mają zaoferować większe wyświetlacze. iPhone 16 Pro (nazwa kodowa Diablo) ma mieć panel o przekątnej 6,3 cala (6,1 cala w iPhonie 15 Pro), natomiast na wyposażeniu iPhone'a 16 Pro Max (nazwa kodowa Lightning) znajdzie się ekran o przekątnej 6,9 cala (6,7 cala w iPhonie 15 Pro Max).

Jedną z cech, która różni iPhone'a 15 Pro Max od mniejszego modelu jest tetrapryzmatyczny teleobiektyw z zoomem optycznym 5X. Rozwiązanie to w tym roku ma trafić również do iPhone'a 16 Pro. Jeśli chodzi o wygląd, to Apple podobno eksperymentował z różnymi projektami, ale zdecydował się zachować to, co już znamy z dostępnych na rynku iPhone'ów, z wyjątkiem nowego przycisku przechwytywania po prawej stronie urządzenia. Ten ma być zlicowany z ramką smartfonu, w przeciwieństwie na przykład do przycisków sterowania głośnością.

Zobacz: iPhone połechce ludzką próżność. Będzie nowy aparat do selfie​​​​​​​

Zobacz: Beta iOS 17.3 psuje iPhone'y. Apple zawiesza wydawkę

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: MacRumors

Źródło tekstu: MacRumors