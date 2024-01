Galaxy S24 z prezentami w przedsprzedaży. Austriacy się wygadali

W najbliższą środę wieczorem Samsung ruszy z przedsprzedażą swoich smartfonów z serii Galaxy S24. Austriacy ujawnili, jakich prezentów możemy się spodziewać.

Najnowsze doniesienia z Austrii potwierdzają, jakie prezenty szykuje Samsung w ofercie przedsprzedażowej smartfonów Galaxy S24, Galaxy S24+ i Galaxy S24 Ultra. Ten najważniejszy to możliwość zakupu wariantu z większą pojemnością pamięci w cenie słabiej wyposażonej wersji. Oznacza to, że model z 256 GB przestrzeni na dane kupimy w cenie 128 GB, 512 GB w cenie 256 GB, a Samsunga Galaxy S24 Ultra 1 TB w cenie wariantu z 512 GB pamięci. W tym ostatnim przypadku trzeba będzie się spieszyć, ponieważ do wszystkich uczestniczących sprzedawców detalicznych w Austrii ma trafić tylko 2000 sztuk najlepiej wyposażonego smartfonu.

Tradycyjnie, będzie można też skorzystać z programu odkup. Kupując nowy smartfon z serii Galaxy S24 oraz odsprzedając swój stary smartfon lub tablet, będzie można uzyskać gwarantowany bonus w wysokości 100 euro (około 440 zł).

Ekskluzywne kolory

Przeciek, na który powołuje się serwis saminsider.com, podaje również, jakie wersje kolorystyczne nowych smartfonów będą dostępne ekskluzywnie w sklepie Samsunga. W przypadku modeli Galaxy S24 i Galaxy S24+, będzie można wybrać spośród następujących specjalnych wersji kolorystycznych:

Jade Green,

Sapphire Blue,

Sandstone Orange.

Ekskluzywne kolory w przypadku topowego modelu Galaxy S24 Ultra będą następujące:

Titanium Green,

Titanium Blue,

Titanium Orange.

Start przedsprzedaży

Wydarzenie Galaxy Unpacked 2024, podczas którego Samsung zaprezentuje swoje najnowsze flagowce, ruszy już jutro, 17 stycznia 2024 roku, o godzinie 19:00 polskiego czasu. Zgodnie z najnowszym przeciekiem, przedsprzedaż ma ruszyć tego samego dnia o godzinie 20:00 i potrwać do 30 stycznia tego roku.

Zamieszczone wyżej informacje dotyczą Austrii, ale z dużym prawdopodobieństwem będą dotyczyć również innych europejskich krajów, w tym także Polski.

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl, saminsider.com

Źródło tekstu: Samsung, saminsider.com