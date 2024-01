Galaxy S24 z aktualizacjami aż do Androida 21. Jest jedno „ale”

Już w najbliższą środę światło dzienne oficjalnie ujrzą smartfony z serii Galaxy S24. Nowe flagowce Samsunga mają stanowić kolejny etap ewolucji tych urządzeń, mając przynieść między innymi zaktualizowaną politykę aktualizacji oprogramowania. Nie wszystko jednak może się spodobać potencjalnym nabywcom.

Samsung szykuje się do wydarzenia Galaxy Unpacked 2024, podczas którego oficjalnie zaprezentuje smartfony Galaxy S24, Galaxy S24+ oraz Galaxy S24 Ultra. Jeśli chodzi o wygląd, rewolucji nie należy się spodziewać. Nowe flagowce Koreańczyków będą wyglądać podobnie do swoich poprzedników, a największą zmianą ma być płaski ekran w topowym modelu.

Ewolucja aparatów fotograficznych

Jeśli chodzi o specyfikację, opublikowane przez serwis Android Headlines grafiki pokazują odświeżone podejście do tematu aparatów fotograficznych. W modelach Galaxy S24 oraz Galaxy S24+ otrzymamy główną jednostkę o rozdzielczości 50 Mpix, oferującą również 2-krotny zoom o jakości optycznej. Jak należy to interpretować? Prawdopodobnie takie zdjęcia powstaną poprzez wycięcie z całego ujęcia o rozdzielczości 50 Mpix fragmentu odpowiadającego właśnie takiemu powiększeniu.

W zestawie będzie również 12-megapikselowy aparat z obiektywem ultraszerokokątnym, teleobiektyw 10 Mpix z zoomem optycznym 3X oraz przedni aparat o rozdzielczości 12 Mpix. To samo było w poprzednikach.

Więcej zmian będzie w modelu Galaxy S24 Ultra. Tu również główny aparat, tym razem o rozdzielczości 200 Mpix, otrzyma funkcję robienia zdjęć z powiększeniem 2X o jakości optycznej. W zestawie będzie również 12-megapikselowy aparat z obiektywem ultraszerokokątnym, 10 megapikselowy teleobiektyw z zoomem optycznym 3X oraz 12-megapikselowy aparat do selfie. Ostatni aparat, umieszczony z tyłu, ma mieć matrycę o rozdzielczości 50 Mpix oraz oferować zoom optyczny 5X oraz powiększenie 10X o jakości zoomu optycznego.

Samsung planuje w nowych smartfonach wykorzystać nowe funkcje wspierane sztuczną inteligencją (AI). Pomogą one między innymi w edytowaniu zdjęć zrobionych wbudowanymi aparatami fotograficznymi, w tym do przesuwania czy usuwania obiektów na zarejestrowanych ujęciach.

7 lat aktualizacji Androida

Z nieoficjalnych doniesień wynika, że Samsung zamierza pójść w ślady firmy Google i zaoferować aż 7 lat aktualizacji Androida w smartfonach z serii Galaxy S24. Jeśli okaże się to prawdą, urządzenia te otrzymają nawet Androida 21 (jeśli ten system tak się będzie nazywał), którego premiera powinna nastąpić w 2030 roku. Jest jednak jedno "ale" i dotyczy ono funkcji Galaxy AI. Te mają być bezpłatne co najmniej do 2025 roku, ale później Samsung może zechcieć pobierać opłaty za niektóre z nich.

Pozostaje mieć nadzieję, że źródła tych przecieków się mylą i Samsung nie zdecyduje się na taki krok (płatne funkcje AI). A jak będzie w rzeczywistości, wkrótce sami się przekonamy.

Galaxy Unpacked 2024 już za 2 dni

Pierwsze w tym roku wydarzenie Galaxy Unpacked 2024 odbędzie się 17 stycznia 2024 roku o godzinie 19:00 polskiego czasu. To właśnie wtedy Samsung oficjalnie pokaże swoje najnowsze smartfony z serii Galaxy S24, które następnie trafią do przedsprzedaży.

