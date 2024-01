Samsung Galaxy S23 FE, czyli wielki powrót wysłużonego Exynosa (test)

W grudniu 2023 roku do sklepów w Polsce w końcu trafił Samsung Galaxy S23 w wersji Fan Edition. Razem z urządzeniem do łask wrócił Exynos 2200, napędzający serię Galaxy S22 z 2022 roku.

Samsung Galaxy S23 FE swoją światową premierę miał na początku października 2023 roku, ale dopiero po dwóch miesiącach trafił na polski rynek. Można oczywiście ponownie dyskutować, czy start sprzedaży tego urządzenia na miesiąc przed premierą nowej serii Galaxy S24 ma sens, jednak głównym tematem tego artykułu będzie to, jaki ten smartfon jest i jak się sprawuje na co dzień.

Testowany smartfon stanowi swego rodzaju powrót Samsunga do stosowanej jeszcze w 2022 roku polityki dotyczącej flagowych „Galaktyk”. Polegała ona na tym, że na wybrane rynki (na przykład USA) trafiały urządzenia napędzane Snapdragonem, podczas gdy reszta świata (w tym również Polska) otrzymywała wariant z Exynosem. I to właśnie Exynos pracuje wewnątrz pyło- i wodoodpornej, szklano-aluminiowej obudowy Samsunga Galaxy S23 FE.

Urządzenie wygląda podobnie, jak większość nowych smartfonów koreańskiego producenta, czym nawiązuje między innymi do pozostałych członków rodziny Galaxy S23. Chcąc jednak zaoferować ten smartfon w jak najniższej cenie, Samsung musiał pójść na kilka kompromisów, czego przejawem jest wspomniany wyżej Exynos 2200 pod maską, a nie Snapdragon 8 Gen 1 (wciąż tańszy niż Snapdragon 8 Gen 2 z pozostałych flagowców z 2023 roku). A jak to wszystko pracuje razem oraz jakie są wady i zalety najnowszego Galaxy dla fanów? Tego się dowiesz z poniższej recenzji, do której przeczytania i komentowania zapraszam.

Najważniejsze cechy telefonu (SM-S711B/DS):

Szklana obudowa z aluminiową ramką, Corning Gorilla Glass 5 (przód i tył),

Odporność na pyły i wodę na poziomie IP68,

Wymiary: 158 x 76,5 x 8,2 mm, masa: 209 g,

6,4-calowy wyświetlacz Dynamic AMOLED 2X o rozdzielczości FullHD+ (1080 x 2340 pikseli, 403 ppi), 120 Hz, HDR10+, czujnik oświetlenia,

Głośniki stereo,

Czytnik linii papilarnych pod wyświetlaczem (optyczny),

Ośmiordzeniowy układ Exynos 2200 (1 x Cortex-X2 @2,8 GHz + 3 x Cortex-A710 @2,5 GHz + 4 x Cortex-A510 @1,8 GHz), proces technologiczny 4 nm,

Grafika Xclipse 920,

8 GB RAM-u, 128 GB pamięci masowej (105 GB dla użytkownika),

2 gniazda na karty nanoSIM, eSIM,

Łączność 5G, Wi-Fi 6E a/b/g/n/ac/ax (2,4/5/6 GHz), Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.3, NFC, GPS/ GLONASS/Galileo/Beidou, cyfrowy kompas, USB-C, USB-OTG,

Główny aparat 50 Mpix, obiektyw 24 mm z przysłoną f/1.8, PDAF, OIS, lampa błyskowa LED, filmy 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps; drugi aparat 12 Mpix, obiektyw ultraszerokokątny 123˚ z przysłoną f/2.2; trzeci aparat 8 Mpix, teleobiektyw z przysłoną f/2.4, PDAF, OIS, zoom optyczny 3X, zoom cyfrowy 30X,

Przedni aparat 10 Mpix, obiektyw 26 mm z przysłoną f/2.4, filmy 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps,

Niewymienny akumulator litowo-jonowy o pojemności 4500 mAh, szybkie ładowanie 25 W, szybkie ładowanie bezprzewodowe 15 W, bezprzewodowe ładowanie zwrotne,

Android 14 z interfejsem One UI 6.0 (test na oprogramowaniu S711BXXS2BWL1),

Cena początkowa: 3199 zł.

Zawartość opakowania

Do testów otrzymałem smartfon Samsung Galaxy S23 FE w kolorze Indigo. Ten wariant kolorystyczny jest dostępny ekskluzywnie w sklepie na Samsung.pl. Przyjechał on do mnie razem z cały zestawem sprzedażowym, opakowanym w kartonowe pudełko. W jego ciasnym wnętrzu zmieścił się tylko przewód USB-C, metalowa igła do wysuwania tacki na karty nanoSIM oraz kilka papierowych dokumentów (Quick Start Guide itp.).



Wygląd zewnętrzny i ergonomia

Poprzedni smartfon Samsunga z rodziny Fan Edition, Galaxy S21 FE, był plastikowy, przez co wyglądał dość tandetnie (przynajmniej na pierwszy rzut oka). Teraz mamy do czynienia z urządzeniem, którego odporna na działanie pyłów i wody na poziomie IP68 obudowa składa się z dwóch tafli szkła Corning Gorilla Glass 5, oddzielonych od siebie aluminiową ramką. Ta ma kolor srebrny, podobnie jak pierścienie otaczające umieszczone na tylnym panelu obiektywy trzech aparatów fotograficznych. Całość prezentuje się dzięki temu bardzo elegancko.

Urządzenie ma kanciaste, dość ostre krawędzie, ale na szczęście jest wystarczająco lekkie, by to nie przeszkadzało. Mimo tego urządzenie dobrze leży w dłoni. Tylny panel jest jednak błyszczący i śliski, a do tego zbiera odciski palców i inne zabrudzenia jak szalony. Podobnie zresztą jak szło chroniące wyświetlacz. Na szczęście problem ten nie dotyczy ramki.

Z przodu smartfonu znajdziemy przede wszystkim płaski wyświetlacz z zaokrąglonymi rogami, który jest otoczony ramkami zdecydowanie szerszymi niż w pozostałych smartfonach z serii Galaxy S23. W górnej części ekranu wycięto otwór na obiektyw aparatu do selfie. W tej okolicy znalazły się również czujniki zbliżania i oświetlenia oraz wąska szczelina wylotowa głośnika słuchawki, który stanowi również jeden z głośników zestawu stereo.

Wyloty drugiego głośnika skierowane są w dół i znajdują się obok portu USB-C oraz otworów dwóch mikrofonów. Po przeciwnej stronie znajdziemy otwór kolejnego mikrofonu oraz tackę na karty nanoSIM.

Przyciski sterowania głośnością oraz przycisk zasilania zostały umieszczone w tradycyjnym miejscu, czyli na prawym boku. Sięganie do nich oraz ich sprawna obsługa nie powinny nikomu sprawić problemów. Lewy bok smartfonu jest pusty.



Biometria

Samsung Galaxy S23 FE to tańszy brat pozostałych modeli z ubiegłorocznej serii flagowców koreańskiego producenta. Jeden z przejawów tego faktu dotyczy biometrii, ponieważ umieszczony pod powierzchnią wyświetlacza czytnik linii papilarnych jest optyczny, a nie ultradźwiękowy. Odblokowanie testowanego telefonu jest jednak porównywalnie szybkie z tym, co oferuje używany przeze mnie na co dzień Samsung Galaxy S22 Ultra. Zastosowany w nowszym modelu skaner w zasadzie zawsze prawidłowo rozpoznaje przyłożony do niego palec.

Równie szybkie (a czasem nawet szybsze) jest odblokowywanie ekranu za pomocą funkcji rozpoznawania twarzy. Należy jednak pamiętać, że ten sposób jest mniej bezpieczny. Mogą się jednak zdarzyć sytuacje, w których nie będziemy mogli przyłożyć palca do ekranu, a wtedy to rozwiązanie się przyda.

Wyświetlacz i jakość obrazu

Samsung Galaxy S23 FE ma 6,4-calowy panel Dynamic AMOLED 2X o rozdzielczości 1080 x 2340 pikseli, co przekłada się na zagęszczenie punktów na poziomie 403 ppi. To w zupełności wystarczy, by obraz na ekranie był zawsze ostry, a poszarpane krawędzie nie rzucały się w oczy. Z uwagi na zastosowaną technologię, możemy również liczyć na doskonały kontrast. W połączeniu z wysoką jasnością – 422 nity w trybie manualnym oraz 986 nitów w trybie automatycznym (wartości zmierzone), przekłada się to na obraz czytelny w zasadzie w każdych typowych warunkach, nawet w słoneczny dzień na zewnątrz.

Koreański producent już dawno przyzwyczaił nas do bardzo wysokiej jakości obrazu ma swoich wyświetlaczach, w szczególności typu AMOLED, z czym również mamy do czynienia w przypadku modelu Galaxy S23 w wydaniu Fan Edition. Obraz wygląda tak samo dobrze pod każdym kątem, a wyświetlane kolory są zgodne z oryginałem – szczegóły w tabeli poniżej.

Tryb ekranu Temperatura bieli Pokrycie Gamy Objętość Gamy Średnie ∆E (MAX) Żywy 7161 K 100% sRGB

93,6% AdobeRGB

99,6% DCI P3 182,1% sRGB

125,5% AdobeRGB

129,0% DCI P3 0,22 (1,36) Naturalny 6694 K 99,7% sRGB

74,0% AdobeRGB

79,2% DCI P3 114,1% sRGB

78,6% AdobeRGB

80,8% DCI P3 0,13 (1,08)





Zerknijmy do ustawień wyświetlacza. Tu możemy zmienić jasność (lub zdać się na jasność adaptacyjną), a także Tryb ekranu. W tym drugim przypadku możemy wybrać, czy wolimy żywe kolory, czy bardziej naturalne. Są też ustawienia balansu bieli – suwak zimny-ciepły oraz suwaki dotyczące nasycenia barw czerwonej, zielonej i niebieskiej.

Zmienić możemy również płynność ruchu (czyli częstotliwość odświeżania). Jest też tryb ciemny oraz filtr światła niebieskiego (ochrona wzroku).

Godzinę, datę oraz powiadomienia możemy zobaczyć również na wygaszonym ekranie. Dba o to konfigurowalna funkcja Always On Display, która może działać w kilku różnych scenariuszach: po dotknięciu ekranu, zawsze, zgodnie z harmonogramem lub przy nowych powiadomieniach. Jej wyłączenie z kolei pozwoli zaoszczędzić trochę energii.

Głośniki i jakość dźwięku

Jak przystało na nowoczesny smartfon z wyższej półki cenowej, Samsung Galaxy S23 FE został wyposażone w głośniki stereo zapewniające dźwięk wysokiej jakości. Niezależnie czego słuchamy, wszystko brzmi czyste, a żadne dźwięki nie wybijają się ponad inne. Dotyczy to również tonów bardzo wysokich, które nie drażnią uszu. Brakuje tylko głębszych basów, ale to akurat norma w tego typu sprzęcie. Jeśli ktoś chce je usłyszeć, musi skorzystać z w miarę dobrych słuchawek lub zewnętrznych głośników. Można je podłączyć do smartfonu za pomocą portu USB-C lub przez Bluetooth.



Wbudowane głośniki oferują również przyzwoity poziom głośności. Zmierzone w odległości około 60 cm od nich maksimum wyniosło 81,7 dB podczas słuchania muzyki z Tidala oraz aż 87,4 dB podczas odtwarzania jednego z dzwonków, pełnego bardzo wysokich tonów.

W ustawieniach systemowych znajdziemy kilka opcji, dzięki którym można dostosować jakość dźwięku do własnych preferencji. Zostały one zebrane w menu Jakość dźwięku i efekty, gdzie znajdziemy między innymi opcje Dolby Atmos i Dolby Atmos w grach. Jest też korektor graficzny, skaler UHX (działą po podłączeniu słuchawek), a także funkcja Adapt sound, dostosowująca nastawy do naszego słuchu. Możemy tu wskazać przedział wiekowy lub przeprowadzić badanie.

Interfejs systemowy i aplikacje

Samsung Galaxy S23 FE pracuje pod kontrolą systemu Android 14 z interfejsem One UI 6.0. Moim zdaniem to wciąż najlepsze oprogramowanie stosowane w smartfonach z mobilnym systemem Google’a, które charakteryzuje się między innymi podziałem ekranu na część interaktywną na dole oraz prezentacyjną na górze. Dzięki temu łatwiej jest obsłużyć telefon jedną ręką, bez włączania odpowiedniego trybu. Rozwiązanie to znajdziemy między innymi w ustawieniach systemowych oraz wielu aplikacjach Samsunga.

Ekran główny w One UI domyślnie jest podzielony na pulpity i szufladę ze skrótami do wszystkich aplikacji, co możemy łatwo zmienić w ustawieniach. Podobnie jak motyw, tapetę, układ ikon czy wielkość czcionek oraz innych elementów „wystroju”. Na prawo od pulpitów znajduje się ekran Google z najważniejszymi informacjami z kraju i ze świata.

Z prawej strony ekranu (ustawienie domyślne) możemy „wyciągnąć” tak zwane panele przy krawędzi, które mogą zawierać skróty do wybranych aplikacji i funkcji oraz różnego rodzaju mniej lub bardziej przydatne narzędzia. Na początek otrzymujemy ich 8, a kolejne możemy pobrać ze sklepu Galaxy Store (darmowe lub płatne). Osobiście bardzo rzadko do nich sięgam, więc jak dla mnie mogłoby ich w ogóle nie być.

Jeśli mimo wszystko Interfejs systemowy smartfonu marki Samsung jest dla kogoś zbyt skomplikowane, a jego poszczególne elementy są za małe, można sięgnąć po Tryb ułatwienia. Po jego aktywacji wszystko staje się większe, funkcja dotknij i przytrzymaj działa z większym opóźnieniem, z zmienia się też wygląd klawiatury.

Testowany smartfon możemy również podłączyć do większego ekranu, korzystając z funkcji Samsung DeX. Działa ona zarówno przewodowo, jak i przewodowo, pozwalając zmienić telefon w namiastkę komputera stacjonarnego. Szczególnie, jeśli do tego zestawu dołączymy również klawiaturę i mysz, na przykład przez Bluetooth.

Na dużym ekranie możemy uruchomić zainstalowane w pamięci smartfonu aplikacje, co w szczególności przydać się może podczas używania takich narzędzi, jak Microsoft 365 (Word, Excel itp.). Jest ona zainstalowana fabrycznie, podobnie jak narzędzia systemowe (i nie tylko) Samsunga czy zestaw podstawowych aplikacji Google’a.

Łączność

Samsung Galaxy S23 FE sprawnie łączy się z Internetem przy użyciu zarówno łączności komórkowej, na czele z 5G, jak i poprzez Wi-Fi 6E. Jeśli byłem w zasięgu odpowiednich sieci, nie miałem żadnych problemów z działaniem tych technologii. Jeśli chodzi o łapanie zasięgu sieci bezprzewodowych, w tym komórkowych, jest z tym porównywalnie do wielu innych smartfonów, z którymi się zetknąłem, w tym Samsunga Galaxy S22 Ultra, z którego korzystam na co dzień.

Na pokładzie urządzenia nie zabrakło takich funkcji, jak VoLTE oraz Wi-Fi Calling. Z obu mogłem korzystać, gdy używałem karty SIM nju mobile (Orange). Innych sieci nie testowałem, ale powinno być podobnie. Przekłada się to oczywiście na bardzo dobrą jakość połączeń telefonicznych, czyli głośny i wyraźny dźwięk w słuchawce. Urządzenie, które trafiło w moje ręce, miało sloty na dwie karty nanoSIM, a także oferowało funkcję eSIM.

„Galaktyka” w wersji Fun Edition może się również łączyć z innymi urządzeniami za pomocą standardu Bluetooth. Pozwoliło mi to sprawnie przesłać pliki ze smartfonu na przykład do laptopa, a także sparować z telefonem bezprzewodowe słuchawki, zegarek czy samochód. Jest również moduł NFC, z czego korzystam na co dzień przy dokonywaniu płatności zbliżeniowych na przykład w sklepach stacjonarnych. Z kolei dzięki wbudowanemu odbiornikowi nawigacji satelitarnej, Galaxy S23 FE szybko ustala swoje położenie (z dokładnością do kilku metrów), dzięki czemu można z niego skorzystać do odnalezienia właściwej drogi w nieznanym terenie. Pomóc w tym może również cyfrowy kompas.

Aparaty fotograficzne

Samsung Galaxy S23 FE ma cztery aparaty fotograficzne, w tym trzy z tyłu. Gówna jednostka ma matrycę o rozdzielczości 50 Mpix, ale domyślnie robi zdjęcia o rozdzielczości 12 Mpix. Takie same zdjęcia wychodzą z aparatu ultraszerokokątnego. Teleobiektyw oferuje rozdzielczość 8 Mpix oraz zoom optyczny 3X i, podobnie jak główny aparat, ma optyczną stabilizację obrazu (OIS). Przedni aparat ma rozdzielczość 10 Mpix.



Do robienia zdjęć i nagrywania filmów służy aplikacja Aparat, znana dobrze wszystkim użytkownikom smartfonów Samsunga. Narzędzie to jest proste w obsłudze, a dostęp do najważniejszych opcji mamy wprost z ekranu głównego. Reszta jest w ustawieniach. Wśród dostępnych trybów pracy aparatów znajdziemy między innymi tryb Pro, w którym możemy ustawić ręcznie główne parametry zdjęć lub zdecydować się na zapis ich kopii w formacie RAW. Nie możemy za to skorzystać tu z pełnej rozdzielczości głównego aparatu fotograficznego. Dostępny jest również tryb Pro Wideo, z kolei miłośników selfie powinno ucieszyć Wideo Portretowe.

Jakość zdjęć i filmów

Główny aparat testowanego smartfonu robi bardzo dobre jakościowo zdjęcia, szczególnie w optymalnych warunkach oświetleniowych. Są one szczegółowe, ostre oraz pełne żywych kolorów. Nie można również narzekać na zakres dynamiki, który ma odpowiednią szerokość. Nieźle (choć zauważalnie gorzej) wyglądają również zdjęcia z aparatu ultraszerokokątnego oraz teleobiektywu – przykłady (ułożone naprzemiennie) poniżej.

Główny aparat możemy łatwo przełączyć do robienia zdjęć w natywnej rozdzielczości 50 Mpix. Tak zarejestrowane ujęcia są ostre i szczegółowe, a możliwe czasem do zauważenia szumy raczej nie przeszkadzają. Jeśli natomiast chodzi o kolory, to te są trochę mniej nasycone niż w przypadku 12-megapikselowych zdjęć z tego aparatu.

Fotograficzny arsenał Samsunga Galaxy S23 FE radzi sobie również w nocy, ale w tym przypadku widać dużą równicę między główną jednostką i tą z obiektywem ultraszerokokątnym, z przewagą tego pierwszego. W przypadku zdjęć z zoomem 3X Samsung stosuje „sztuczkę” znaną z wielu innych smartfonów – gdy światła jest mało, zdjęcia z powiększeniem są robione głównym aparatem, a nie teleobiektywem. Połączenie wysokiej rozdzielczości matrycy i najjaśniejszego obiektywu zdecydowanie w tym pomaga.

A tak wypadają zdjęcia selfie z przedniego aparatu. Mają one akceptowalną ostrość, naturalne kolory oraz ładnie rozmyte tło w trybie portretowym.

Główny aparat fotograficzny w Samsungu Galaxy S23 FE nagrywa filmy w maksymalnej jakości 8K z szybkością 24 klatek na sekundę, które dają radę. Przy nagrywaniu z ręki przydaje się optyczna stabilizacja obrazu. Możemy również włączyć dodatkową stabilizację elektroniczną (Duża stabilność), ale jej działanie jest ograniczone do rozdzielczości FullHD (30 i 60 fps).

Wydajność

Samsung Galaxy S23 FE oferuje zdecydowanie niższą wydajność od pozostałych smartfonów z serii, co wynika przede wszystkim z napędzania go starszym układem SoC. Zamiast Snapdragona 8 Gen 2, mamy tu starszego o rok Exynosa 2200, który debiutował na rynku razem z urządzeniami z serii Galaxy S22. Na wybrane rynki trafił wariant napędzany Snapdragonem 8+ Gen 1.



Zastosowany procesor w połączeniu z 8 GB RAM-u sprawia, że wydajność testowanego smartfonu jest zbliżona do zaprezentowanych niemal dwa lata temu modeli z serii Galaxy S22, z minimalną przewagą nowszego urządzenia (patrz test porównawczy). Przekłada się to na płynne działanie, co dotyczy zarówno interfejsu systemowego, jak i zainstalowanych w pamięci aplikacji i gier.

Wydajność ogólna AnTuTu V10 Geekbench 6 AI Benchmark Jeden rdzeń Wszystkie rdzenie Asus Zenfone 10 1597632 2037 5625 2108 Honor Magic5 Pro 1482913 1931 5171 2014 Motorola Edge 40 Pro - 2001 5344 2040 Motorola Razr 40 Ultra - - - 1683 Motorola ThinkPhone - 1768 4726 1716 Nubia Redmagic 9 Pro 2152931 2271 7190 3152 OnePlus Open 1541410 1982 5280 2051 Samsung Galaxy S21 FE 5G - - - 184,7 Samsung Galaxy S23 - - - 2038 Samsung Galaxy S23+ - - - 2027 Samsung Galaxy S23 FE 1158642 1613 4030 115 Samsung Galaxy S23 Ultra - 1980 5202 2027 Samsung Galaxy Z Fold5 1486849 2008 5249 2095 Sony Xperia 1 V 1280111 2021 5250 1981 Sony Xperia 5 V 1331244 2043 5414 2021 Xiaomi 13T Pro 1502016 1925 4630 1732

Wydajność w grach 3D Mark GFXBench offscreen Maksymalna temperatura obudowy [°C] Wild Life Extreme Wild Life Extreme Stress Test Aztec Ruins Vulkan High Tier (1440p Offscreen) Car Chase (1080p Offscreen) Asus Zenfone 10 Maxed out 45,80% 3978 7703 46,8 Honor Magic5 Pro 3663 35,20% 4301 7426 47 Motorola Edge 40 Pro 3645 80,30% 4324 7333 47,3 Motorola Razr 40 Ultra 2810 43,80% 1982 3352 40 Motorola ThinkPhone 2858 94,50% 3301 6078 49,4 Nubia Redmagic 9 Pro 5238 98,40% 6018 9562 43 OnePlus Open 3707 66,40% 4440 6477 49,5 Samsung Galaxy S21 FE 5G - - 2007 4239 49,1 Samsung Galaxy S23 3780 75,00% 4356 7613 42 Samsung Galaxy S23+ 3853 67,10% 4488 7035 44,3 Samsung Galaxy S23 FE 2380 66,00% 2514 4962 45,2 Samsung Galaxy S23 Ultra 3845 67,30% 4560 7616 46,2 Samsung Galaxy Z Fold5 3720 52,70% 3894 3726 48,4 Sony Xperia 1 V 3649 56,40% 4371 7378 46,9 Sony Xperia 5 V 3702 56,70% 4384 7575 48,5 Xiaomi 13T Pro 3451 84,50% 4044 6515 52,5



Do testów otrzymałem smartfon wyposażony w 128 GB pamięci masowej, z czego użytkownik ma do swojej dyspozycji około 105 GB przestrzeni na dane (aplikacje, zdjęcia, filmy i inne pliki). I to musi wystarczyć, ponieważ nie ma tu slotu na kartę pamięci. Można za to dopłacić do wariantu z 256 GB pamięci.

Samsung Galaxy S23 FE wie, co to jest throttling. Przy trwającym dłużej wysokim obciążeniu obudowa smartfonu nie rozgrzewa się do ekstremalnych temperatur, osiągając maksymalnie około 45,2°C (tyle udało mi się zmierzyć), jest to jednak okupione dużym spadkiem wydajności, do około 66%, czyli o jedną trzecią. Nie powinno to jednak w zauważalny sposób wpłynąć na użytkowanie smartfonu na co dzień.

Zasilanie

Jednym z elementów wyposażenia testowanego smartfonu jest akumulator o pojemności 4500 mAh, czyli taki sam, jak w poprzedniku (Galaxy S21 FE). Według naszych telepolisowych benchmarków, powinno to wystarczyć na ponad 4 godziny grania lub od 7,5 do 9 godzin korzystania z Facebooka i Messengera oraz oglądania filmów (zależnie od ustawionej częstotliwości odświeżania obrazu). Testy zostały przeprowadzone przy jasności ekranu ustawionej na 300 nitów.

TELEPOLIS MARK (minuty) Godziny pracy Bateria (mAh) Ustawienia ekranu SoT Heavyuser Przekątna Rozdzielczość Odświeżanie Asus Zenfone 10 120 Hz 451 217 33 4300 5,92" 1080 x 2400 120 Hz 623 313 47 60 Hz Honor Magic5 Pro 708 312 51 5100 6,81" 1312 × 2848 1-120 Hz Motorola Edge 40 Pro 499 253 38 4600 6,67" 1080 x 2400 165 Hz 764 273 52 60 Hz Motorola RAZR 40 Ultra 579 n.d. - 3800 6,9" 1080 x 2640 165 Hz 627 n.d. - 60 Hz Motorola ThinkPhone 568 257 41 5000 6,6" 1080 x 2400 144 Hz 729 283 51 60 Hz Samsung Galaxy S21 FE 5G 380 201 29 4500 6,4" 1080 x 2400 120 Hz 510 210 36 60 Hz Samsung Galaxy S23 648 228 44 3900 6,1" 1080 x 2340 (24) 48-120 Hz Samsung Galaxy S23+ 715 291 50 4700 6,6" 1080 x 2340 48-120 Hz 690 267 48 60 Hz Samsung Galaxy S23 FE 449 252 35 4500 6,4" 1080 x 2340 120 Hz 538 276 41 60 Hz Samsung Galaxy S23 Ultra 505 252 38 5000 6,8" 1440 x 3088 1-120 Hz 725 233 48 60 Hz 604 272 44 1080 x 2316 1-120 Hz 777 294 54 60 Hz Samsung Galaxy Z Fold5 336 203 27 4400 7,6" 1812 x 2176 120 Hz 468 227 35 60 Hz 489 410 45 6,2" 904 x 2316 120 Hz 641 411 53 60 Hz Sony Xperia 1 V 471 259 37 5000 6,5" 1644 x 3840 120 Hz 611 288 45 60 Hz Sony Xperia 5 V 668 402 54 5000 6,1" 1080 x 2520 120 Hz 899 362 63 60 Hz Xiaomi 13T Pro 467 388 43 5000 6,67" 1220 x 2712 144 Hz 603 387 50 60 Hz



Gdy korzystałem z Galaxy S23 FE w typowy dla siebie sposób, zgromadzonej w baterii energii wystarczało na cały dzień i dużą część kolejnego. Czas ten można jednak dosyć łatwo wydłużyć, nawet do kilku dni – wystarczy rzadziej włączać ekran oraz skorzystać z dostępnych funkcji ograniczających zużycie energii. Można na przykład użyć trybu ciemnego, korzystać z telefonu raczej w zamkniętych pomieszczeniach niż przy ostrym świetle słonecznym czy wyłączyć funkcję Always On Display.

Samsung Galaxy S23 FE obsługuje szybkie ładowanie przewodowe z mocą do 25 W. Producent sprzedaje urządzenie bez ładowarki, więc tę trzeba dokupić osobno lub skorzystać z już posiadanej. Ja sięgnąłem po ładowarkę Samsunga o mocy 25 W, która pozwoliła naładować baterię od 0 do 100% w około 65 minut. Pierwsze 30 minut wystarczyło do osiągnięcia poziomu około 40%.

Szukając oszczędności, Samsung na szczęście nie zrezygnował w urządzeniu z ładowania bezprzewodowego, tym razem o maksymalnej mocy 15 W. Jest też funkcja bezprzewodowego ładowania zwrotnego, dzięki czemu można zasilić indukcyjnie inny smartfon, zegarek czy słuchawki – tak przynajmniej było w moim przypadku.



Podsumowanie

Samsung Galaxy S23 FE to świetnie wyglądający smartfon, który wizualnie pasuje do innych mobilnych urządzeń tego producenta. Tym razem Koreańczycy nie oszczędzali na materiałach, z których złożyli obudowę, co ma pozytywny wpływ na ogólną ocenę tego telefonu.

Szkoda tylko, że wewnątrz obudowy pracuje Exynos 2200, a nie Snapdragon 8+ Gen 1, jak na niektórych innych rynkach. Oznacza to, że Samsung znowu postanowił podzielić świat na lepszy i gorszy. Do tego ostatniego należy również Polska i wyraźnie (ponownie) widać, że producent z Dalekiego Wschodu postanowił na nas zaoszczędzić. Czy to dobry pomysł, szczególnie tuż przed premierą nowych flagowców z serii Galaxy S24? Pozostawię to pytanie bez odpowiedzi.

Wróćmy jednak do naszego bohatera. Mimo zastosowania ponad dwuletniego już układu SoC, Samsung Galaxy S23 FE oferuje bardzo dobrą wydajność, która z powodzeniem może konkurować z... flagowcami sprzed dwóch lat. Jest tu również doskonały wyświetlacz, wysokiej jakości głośniki stereo oraz funkcjonalny i dobrze przemyślany interfejs systemowy. Czego chcieć więcej?

Przydałyby się jeszcze aparaty fotograficzne robiące dobre zdjęcia i filmy. I takie tu dostaniemy. Choć jakość tego, co z nich wyjdzie, nie będzie porównywalna z fotograficzną czołówką w świecie smartfonów, to testowana „Galaktyka” nie ma się czego wstydzić, oferując solidny i sprawdzony zestaw.

Samsung Galaxy S23 FE w testowanej wersji kosztuje 3199 zł. Cena odpowiada możliwościom, jednak za mniej więcej tyle samo kupimy już model Galaxy S23 ze znacznie lepszym od Exynosa 2200 Snapdragonem 8 Gen 2. Czy zatem warto postawić na wariant Fan Edition? Ja bym się nie odważył, ale ja czekam na Samsunga Galaxy S24 Ultra.

Ocena końcowa: 8/10

Wady:

Obudowa trudna do utrzymania w czystości,

Brak ładowarki w zestawie,

Exynos 2200 zamiast dostępnego na wybranych rynkach Snapdragona 8+ Gen 1,

Spadek wydajności pod dużym obciążeniem,

Zdecydowanie za wysoka cena (szczególnie w porównaniu z lepszym Samsungiem Galaxy S23).

Zalety:

Atrakcyjny wygląd, wysoka jakość wykonania i użytych materiałów,

Odporność na pył i wodę, zgodnie z normą IP68,

Doskonały wyświetlacz z częstotliwością odświeżania 120 Hz,

Wysoka jakość dźwięku z głośników stereo,

Dopracowany interfejs One UI 6.0,

Komplet obsługiwanych nowoczesnych standardów łączności,

Bardzo dobra jakość połączeń głosowych, VoLTE i WiFi Calling,

Wysoka wydajność i niezłą kultura pracy,

Wszechstronny zestaw aparatów fotograficznych, optyczna stabilizacja obrazu,

Bardzo dobra jakość zdjęć i filmów.

Galeria zdjęć telefonu

