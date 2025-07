A Action tylko 62 grosze za sztukę. Będą kupować na kilogramy

W tym tygodniu Action nie rozpieszcza promocjami na elektronikę. Co prawda możecie kupić między innymi odkurzacz marki Karcher , ale na tym oferta praktycznie się kończy. Na szczęście jest jeszcze jedna wyprzedaż, po którą mogą ustawiać się kolejki. Chodzi o baterie AA.

Baterie alkaliczne w Action

W tym tygodniu w sklepach sieci Action dostępne są baterie alkaliczne AA marki A-Force. Za 8 sztuk zapłacimy zaledwie 4,95 zł, co daje tylko 62 grosze za sztukę. To świetna okazja, aby uzupełnić domowe zapasy na tzw. czarną godzinę. Sam wiem, jak przydatne okazują się baterie w domu.

Wciąż wiele urządzeń jest zasilanych za pomocą zwykłych baterii AA lub AA. To między innymi piloty do telewizorów, konsole przenośne, niektóre pady, a u mnie też np. elektryczne młynki do soli i pieprzu. Dlatego też lubię mieć zapas baterii w domu.