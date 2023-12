Exynos w natarciu, czyli Galaxy S23 FE vs Galaxy S22+

Na polskim rynku zadebiutował ostatnio Samsung Galaxy S23 w wersji Fun Edition. Urządzenie trafiło do nas z Exynosem 2200 pod maską, który napędzał również serię Galaxy S22. Postanowiliśmy sprawdzić, czy nowsze znaczy lepsze.

Galaxy S23 FE to najnowszy smartfon firmy Samsung, który trafił na polski rynek. Jest to również ostatni przedstawiciel flagowej serii Galaxy S23 oraz kolejny produkt z rodziny Fun Edition. Z założenia smartfon ten stanowi tańszy odpowiednik swoich starszych „braci”, więc nie powinno nikogo dziwić, że producent musiał w nim zastosować zmiany optymalizujące koszty produkcji tego urządzenia.

Wszystkie zaprezentowane w lutym tego roku smartfony z serii Galaxy S23 trafiły na polski rynek z układem Qualcomm Snapdragon Gen 2, pracującym w ich odpornych na działanie pyłów i wody szklano-aluminiowych obudowach. W Galaxy S23 FE koreański producent postanowił jednak wrócić do wcześniej stosowanej praktyki, dlatego model ten na wybrane rynki trafił z napędzającym go Snapdragonem 8 Gen 1, natomiast do innych państw, w tym również do Polski, trafił wariant z układem Exynos 2200.

Exynos 2200 łączy w sobie 8-rdzeniowy procesor (1 x Cortex-X2 @2,80 GHz + 3 x Cortex-A710 @2,50 GHz + 4 x Cortex-A510 @ 1,8 GHz) oraz układ graficzny Xclipse 920 i po raz pierwszy mieliśmy z nim do czynienia po premierze smartfonów z serii Galaxy S22. Postanowiłem sprawdzić, czy coś w tym SoC-u się zmieniło przez ostatnie niemal dwa lata.

Galaxy S23 FE vs Galaxy S22+

Aby się tego dowiedzieć, porównałem osiągi smartfonu Samsung Galaxy S23 FE z tym, co potrafi zaprezentowany w lutym 2022 roku Samsung Galaxy S22+. Użyłem do tego standardowych benchmarków, z których korzystamy w redakcji TELEPOLIS.PL podczas testowania smartfonów. Aby porównanie było bardziej wiarygodne, oba urządzenia pracowały pod kontrolą najnowszej dostępnej dla nich wersji oprogramowania One UI 6, bazującej na systemie Android 14. Smartfony miały po 8 GB RAM-u oraz 128 GB pamięci masowej.

Pora przejść do wyników oraz odpowiedzi na pytanie, czy Exynos 2200 w Galaxy S23 FE pracuje lepiej niż w Galaxy S22+. Na początek…

Wydajność, czyli benchmarki poszły w ruch

Oba smartfony przestawiłem na pracę z jak najwyższą wydajnością oraz uruchomiłem na nich następujące benchmarki:

AnTuTu 10,

Geekbench 6,

AI Benchmark,

3DMark,

GFXBench.

Otrzymane wyniki umieściłem w poniższej tabeli.

Benchmark / Test Samsung Galaxy S22+ Samsung Galaxy S23 FE AnTuTu 10 1 096 283 1 158 642 Geekbench 6 Single-Core 1618 1613 Multi-Core 4015 4030 AI Benchmark 113 115 3DMark Wild Life Extreme 2310 2380 Wild Life Extreme Stress Test 65,5% 66% GFXBench Aztec Ruins Vulkan High Tier (1440p Offscreen) 2404 2514 Car Chase (1080p Offscreen) 4684 4962



Prawie wszystkie przeprowadzone testy pokazały, że napędzany Exynosem 2200 Samsung Galaxy S23 FE jest wydajniejszy niż Samsung Galaxy S22+, w którego wnętrzu również pracuje Exynos 2200. Osiągnięte różnice są jednak w większości przypadków bardzo małe.

Największy wzrost wydajności pokazały benchmarki związane z grafiką – 3DMark oraz GFXBench, a także AnTuTu 10. Jednak nawet w tych przypadkach nowszy smartfon okazał się wydajniejszy tylko o około 6%. To powinno się przełożyć na trochę lepsze działanie gier mobilnych, choć różnice będzie raczej ciężko zauważyć. Mnie się to nie udało.



Podczas prowadzenia testów wydajnościowych mierzyłem temperaturę obudowy w testowanych smartfonach Samsunga. Galaxy S22+ rozgrzał się maksymalnie do 45,6°C, z kolei obudowa w Galaxy S23 FE osiągnęła w najcieplejszym miejscu 45,2°C. W obu przypadkach dotyczyło to górnej części ekranu.

A co z pracą na baterii?

Kolejną rzeczą, którą sprawdziłem, był czas pracy testowanych smartfonów na baterii. Użyłem w tym celu naszego telepolisowego benchmarka, a sprawdzanie wykonałem przy jasności wyświetlaczy ustawionej na 300 nitów. Oto, co mi wyszło.

Test Częstotliwość ekranu Samsung Galaxy S22+ Samsung Galaxy S23 FE Gry do 120 Hz 281 minut 252 minuty 60 Hz 297 minut 276 minut Facebook, Messenger, filmy do 120 Hz 405 minut 449 minut 60 Hz 565 minut 538 minut



Jak widać, Samsung Galaxy S23 FE pozwala na zdecydowanie dłuższe korzystanie z takich aplikacji, jak Facebook i Messenger czy oglądania filmów, ale tylko przy ustawionej dynamicznej zmianie rozdzielczości ekranu. Na tę różnicę wpływ może mieć bardzo wiele różnych czynników, w tym oszczędniejszy wyświetlacz, który może częściej używać niższej rozdzielczości (przynajmniej w niektórych zastosowaniach). Gdy częstotliwość odświeżania obrazu została ustawiona na równo 60 Hz, starszy Galaxy S22+ okazał się lepszy. W przypadku gier wyraźnie zwyciężył starszy flagowiec. Warto w tym miejscu jeszcze przypomnieć, że oba smartfony są zasilane akumulatorem o pojemności 4500 mAh.

Jeśli chodzi o szybkość ładowania baterii, to ta jest trochę lepsza w Samsungu Galaxy S22+, który obsługuje szybkie ładowanie z mocą do 45 W. W przypadku modelu Galaxy S23 FE maksimum wynosi 25 W.

Który Exynos 2200 lepszy?

W Internecie znalazłem informacje, że Exynos 2200 w Samsungu Galaxy S23 FE jest wydajniejszy niż w smartfonach z serii Galaxy S22. Z reguły nie przyjmuję takich informacji na wiarę, w szczególności gdy sam mogę to sprawdzić. I co z tego wyszło?

Po potraktowaniu smartfonów Galaxy S23 FE oraz Galaxy S22+, pracujących pod kontrolą Androida 14 z interfejsem One UI 6, za pomocą tych samych benchmarków, mogę stwierdzić, że rzeczywiście Exynos 2200 w najnowszym wydaniu jest wydajniejszy niż w urządzeniu debiutującym niemal dwa lata temu, jednak różnice są na ogół zaniedbywalnie małe.

Dodatkowo wyszło, że nowszy smartfon oferuje nieco krótszy czas grania na raz naładowanej baterii. W przypadku korzystania z aplikacji społecznościowych czy oglądania filmów, duży wpływ na to ma ustawienie wybrane w menu Płynność ruchu. Opcja Adaptacyjna jest korzystniejsza dla nowszego produktu firmy Samsung.

Podsumowując, nie mogę jednoznacznie stwierdzić, że Exynos 2200 w najnowszym Samsungu Galaxy S23 FE jest lepszy niż w niemal dwuletnim Samsungu Galaxy S22+. Zysk wydajności w nowszym urządzeniu jest mały lub bardzo mały, za to w 3 na 4 zbadane scenariusze energia szybciej znika z baterii niż w starszym smartfonie.

Przeprowadzone testy pokazały przy okazji, że Samsung w kolejnych aktualizacjach oprogramowania dla Galaxy S22+ mocno poprawił jego wydajność. Gdybym miał porównywać oba smartfony pracujące pod kontrolą zainstalowanego fabrycznie oprogramowania, wtedy Samsung Galaxy S23 FE zdecydowanie by wygrał w benchmarkach sprawdzających wydajność procesora czy grafiki.

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl