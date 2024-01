Samsung Galaxy S24: zarejestruj się i zyskaj dodatkowe prezenty

Zostały 2 tygodnie do premiery smartfonów z serii Samsung Galaxy S24. Koreański producent ruszył z odliczaniem i kusi dodatkowymi prezentami, również w Polsce.

Samsung rozpoczął końcowe odliczanie do startu wydarzenia Galaxy Unpacked 2024, podczas którego zostaną zaprezentowane flagowe smartfony z serii Galaxy S24. Z tej okazji ruszyła również specjalna akcja promocyjna, dzięki której można zyskać dodatkowe prezenty.

Zarejestruj się i zyskaj więcej

Tuż po premierze smartfonów Galaxy S24, Galaxy S24+ oraz Galaxy S24 Ultra ruszy ogólnoświatowa przedsprzedaż tych urządzeń. W jej ramach na zamawiających czekają prezenty, w tym najprawdopodobniej podwojenie pamięci, czyli smartfon z większą przestrzenią na dane dostaniemy w cenie wariantu gorzej wyposażonego. By zyskać jeszcze więcej, należy wykonać już teraz jeden dodatkowy krok – zarejestrować się pod tym adresem.

W ten sposób zapiszemy się na newsletter Samsunga, co premiowane będzie:

bonusem w wysokości 250 zł ,

, słuchawkami Galaxy Buds2.

Darmowe słuchawki będą w kolorze grafitowym. Aby je otrzymać otrzymasz, należy złożyć zamówienie na smartfon z serii Galaxy S24 między 17 i 23 stycznia 2024 roku. Z kolei benefit o wartości 250 zł otrzymamy, jeśli się zarejestrujemy do newslettera do 17 stycznia, do godziny 19:00.

Liczba słuchawek i benefitów ograniczona. Szczegóły i ograniczenia będą dostępne od 17 stycznia na stronie przedsprzedaz.samsung.pl.

Wydarzenie Galaxy Unpacked 2024 wystartuje 17 stycznia 2024 roku o godzinie 19:00 polskiego czasu. Transmisję będzie można obejrzeć między innymi na stronie samsung.com.

