Xiaomi: trzy nowe smartfony Poco. Oto ich wygląd i ceny w Europie

O serii Poco X6 słychać już od jakiegoś czasu, a w grudniu indyjski oddział marki zapowiedział premierę nowych telefonów na tamtejszym rynku. Okazuje się, że fani marki z innych regionów świata, w tym Europy, nie będą musieli długo czekać, bo równocześnie odbędzie się premiera globalna. Wydarzenie zaplanowane jest na 11 stycznia 2024 i będzie transmitowane w kanałach społecznościowych marki Poco.

Z zapowiedzi Poco Global wynika, że będą to trzy modele: Poco X6 Pro 5G, Poco X6 5G i Poco M6 Pro.

